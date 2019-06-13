Уже совсем скоро, 17 июня, состоится презентация новой модели для российского рынка, и тогда мы узнаем про нее все, а пока по крупицам собираем данные об автомобиле.

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Выпускают кроссовер Arkana, построенный на новой глобальной платформе компании, на московском заводе Renault, причем локализация производства на начальном этапе составляет около 60% и в дальнейшем будет только расти.

На российском рынке будут представлены машины как с передним, так и с полным приводом. Моторов покупателям предложат на выбор два — локализованный H4M, объемом 1,6 л, мощностью 114 л.с. Сейчас его устанавливают на многие модели Renaut и Nissan, которые продают в России. Этот движок агрегатируется с 5-ступенчатой механической КП JR5 или вариатором Jatco JF015e.

Второй двигатель — это 1,3-литровый турбированный TCe, мощностью 150 л.с., который будет сочетаться с вариатором Jatco JF016e или 6-ступенчатой механической коробкой передач TL8. Известно, что этот мотор разработан в тесном сотрудничестве с Daimler и поставляют его из Испании.

Дорожный просвет у новой модели будет таким же как у Каптюра — 205 мм, напомним, что у Дастера он лишь на 5 мм больше.

Модель Renault Arkana соответствует нормам Евро-5, но легко может быть адаптирована под экологический стандарт Евро-6, поэтому никаких препятствий для поставок за рубеж нет, сейчас определяется география распространения, а начнут экспортировать автомобили, по традиции, сначала в страны ближнего зарубежья (Белоруссию и Казахстан).

17 июня обещают представить полный список комплектаций и цен на автомобили, хотя продажи, как водится, начнутся с более оснащенных версий, чья стоимость существенно превышает планку в миллион рублей. Более бюджетные комплектации можно будет заказать чуть позже.

Подробнее об условиях заказа Renault Arkana в онлайн-шоуруме на сайте компании можно узнать здесь.

Тест-драйв первого кросс-купе Renault можно найти по ссылке.

Фото:Renault