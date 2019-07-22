Тест-драйв с доставкой на дом: к вам едет Renault Arkana!

Renault первой из автомобильных марок, работающих в России, запустила новый сервис — домашний тест-драйв. И первой моделью, которую можно испытать «на дому», стало кросс-купе Аркана.

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Вы заметили, как развитие интернета изменило вашу жизнь? Многие больше переписываются в соцсетях, чем общаются вживую или по телефону. Большинство заказывает онлайн с доставкой на дом еду, одежду, книги, сантехнику и даже электронику. Кое-кто даже смог найти себе жену или мужа в Сети.

И только машины мы покупаем по старинке — после визита к дилеру и подписания многостраничного договора. Но это временно.

Ожидаемая новинка

Renault называют одним из пионеров диджитализации или цифровизации (извините за неблагозвучность) продаж автомобилей в Европе и России. Продажи машин по интернету компания начала три года назад с кроссовера Renault Kaptur.

23 мая этого года стартовали продажи кросс-купе (купе-кроссовера) Renault Arkana. Партия из 300 автомобилей в спецкомплектации Edition One была распродана через интернет за несколько дней, а первая сотня Аркан «разлетелась» всего за три часа. Это говорит о том, что новинка оказалась очень ожидаемой.

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Хотя, конечно, смельчаков, готовых покупать машины «по картинкам», не осмотрев в автосалоне и не проведя тест-драйв, сегодня еще не очень много: автомобиль — приобретение дорогостоящее, и важно, чтобы он нравился до мелочей. Поэтому компания предприняла новый логичный шаг — предложила так называемые «Домашние тест-драйвы Renault Arkana» . Они начались 26 июня и будут проводиться до 31 августа — пока что только в Москве. Впрочем, не исключено, что такая практика станет постоянной, и география значительно расширится.

Идея принадлежит российскому офису Renault, технология разработана местными специалистами, что называется, с нуля. Напомню: и сама модель Arkana придумана в России. Оба проекта можно назвать инновационными.

Встреча у дома

Заказ домашнего тест-драйва прост: нужно зайти на официальный сайт Renault в России, открыть страницу соответствующего сервиса и выбрать удобные дату, место и время тест-драйва. После подтверждения заказа в день проведения тест-драйва клиент получит SMS о выезде водителя. Он же выступит в роли консультанта, ответив на вопросы клиента во время поездки. По присланной ссылке можно будет следить за движением автомобиля по карте.

К тест-драйву допускаются водители со стажем не меньше двух лет и не моложе 21 года. Ответственность за безопасность участников несет клиент. Перед началом придется подписать стандартное гарантийное письмо, обязательство соблюдать ПДД.

Тест-драйв по одной заявке составляет 50 минут в пути. Маршрут можно выбрать самостоятельно. После теста клиент получит фотографию с Renault Arkana (ее сделает консультант и отправит ссылку), карту пройденного маршрута, которыми можно поделиться в соцсетях, а также ссылку на онлайн-шоурум, где клиент сможет забронировать автомобиль без поездки к дилеру.

Можно поработать предсказателем: через некоторое время многие марки переймут такую практику и перейдут на домашние тест-драйвы и онлайн-продажи — все равно шоурумы дилерских центров сейчас полупустые, а из интернета люди не вылезают.

Как проходит домашний тест-драйв

Для начала зайти на официальный сайт Renault в России. Найти в разделе про Аркану форму заказа домашнего тест-драйва, выбрать дату, время и маршрут поездки. После подтверждения тест-драйва дождаться SMS о выезде водителя Провести тест-драйв с консультантом. Получить фотографию вас за рулем Renault Arkana и карту пройденного маршрута. Купить Рено Аркану (по желанию).

Фото: Renault