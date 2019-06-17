Renault Arkana: цены начинаются с 999 тысяч

С сегодняшнего дня Renault Россия открывает прием заказов на новый купе-кроссовер Renault Arkana. Стали известны все цены и комплектации.

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Купе-кроссовер Arkana благодаря высокому дорожному просвету (205 мм), энергоемкой подвеске и системе полного привода хорошо приспособлен к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ.

До сих пор нам были известны цены только старшей версии, теперь же перед нами полный прайс-лист. Для Arkana предлагают три уровня оснащения — Life, Drive, Style, а также лимитированную серию Edition One.

В комплектации Life цены начинаются от 999 000 рублей за автомобиль с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Цена комплектации с передним приводом в сочетании с вариатором CVT-X-tronic составляет 1 049 990 рублей.

Уже в версии Life автомобиль оснащен светодиодной оптикой Pure Vision, 17-дюймовыми колесными дисками, аудиосистемой Radio Connect с поддержкой Bluetooth, передними и задними электростеклоподъемниками, кондиционером и регулировкой рулевой колонки в двух направлениях. Хотя это Arkana с обычным кондиционером, обычной аудиосистемой вместо 8-дюймовой мультимедийной и у нее нет противотуманок.

За безопасность отвечают ABS с электронным распределением тормозных усилий, система стабилизации курсовой устойчивости, система помощи при трогании с места, 2 подушки безопасности (в том числе боковые), система контроля давления в шинах, система креплений Isofix.

В комплектации Drive за автомобиль с передним приводом и механикой попросят 1 089 990 рублей, с вариатором и передним приводом — 1 139 990 рублей.

Автомобиль с турбированным 1,3-литровым мотором мощностью 150 л.с. в этой же версии обойдется в 1 229 990 рублей, а в комплектации Style с 1.6 и передним приводом и CVT X—Tronic — в 1 229 990 рублей.

Наконец, топовая Edition One с турбированным мотором, полным приводом и вариатором стоит 1 499 990 рублей.

Покупатели смогут выбрать среди семи цветов кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), причем красный доступен лишь для версий с двигателем TCe 150.

Прием заказов на все версии Renault Arkana уже открыт в онлайн-шоуруме и в официальных дилерских центрах Renault в России. Продажи модели стартуют в середине лета 2019-го. Подробнее об автомобиле читайте в ближайшее время на нашем сайте.

В мае в интернете были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, их раскупили за три часа с момента старта продаж. Покупателями оказались люди из более чем 25 городов России.

C новым купе-кроссовером Рено Аркана, собранным на российском заводе, максимально близко познакомился главный редактор «За рулем».



Фото: Renault