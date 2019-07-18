Сегодня началось серийное производство Renault Arkana в Москве

В ближайшие дни начнутся поставки Arkana в дилерские центры Renault в России.

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Россия стала первой страной, где стартовало серийное производство и продажи нового кроссовера Renault Arkana. Выпускается кросс-купе на московском заводе компании.

В ближайшие дни Arkana начнет поставляться в дилерские центры Renault в России. Позже автомобили московского производства получат и дилеры стран СНГ.

Благодаря новой модели компания Renault планирует увеличить свою долю рынка на 1,4% — с прошлогодних 7,6% до 9% по итогам продаж в 2019 году.

«На московском заводе Renault стартует производство созданного российскими специалистами, и в первую очередь для России, купе-кроссовера Renault Arkana. Во многом это стало возможным благодаря подписанному в конце 2018 года специнвестконтракту (СПИК). Контракт был заключен для развития модельной линейки Renault и других брендов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а также модернизации производственных мощностей», — говорит глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам чиновника, для увеличения доли рынка и объемов продаж компания Renault подала заявку на заключение соглашений по реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Эти программы предполагают доступ к механизмам льготного кредитования.

Подробнее о комплектациях и ценах нового кросс-купе Renault Arkana читайте здесь.

Редакция «За рулем» уже испытала новый кроссовер и опубликовала тест-драйв автомобиля здесь.

Фото: Renault