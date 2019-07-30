Почтальон купил автомобиль… на деньги пенсионеров!

Странным образом этот гражданин реализовал свою детскую мечту. А потом сам же и испугался.

Материалы по теме Лузер месяца: врезался в полицию фургоном с наркотиками

20 июля сотрудник «Почты России» в Пензенской области получил 2 163 800 рублей для раздачи пенсий. Однако раздавать он их не стал, а скрылся вместе с деньгами, сообщает сайт региональной прокуратуры.

Отсутствовал он недолго, видимо, совесть его все же замучила. Через некоторое время горе-почтальон явился с повинной в МО МВД России «Нижнеломовский» и вернул около 1 585 000 рублей из ранее присвоенной суммы. На остальные деньги он приобрел автомобиль, который также пригнал к полицейскому участку. По его словам, он решился на кражу с целью «улучшить свое материальное положение».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ за присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Служба безопасности «Почты России» активно помогала полиции в поисках похитителя. Утверждается, что происшествие не отразилось на работе Управления Федеральной почтовой связи Пензенской области — все пенсии были выданы полностью и в срок.

В Томской области полицейские нашли бетонные плиты, которые похитил с местной дороги предприимчивый местный житель. Впрочем, узнав, что его ищет полиция, часть плит он вернул, снова уложив их на дорогу. Остальные нашли полицейские.

Фото: Денис Абрамов/ТАСС