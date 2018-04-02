Полиция разыскала украденный участок сельской дороги

В Томской области полицейские нашли бетонные плиты, которые украли с участка дороги в Верхнекетском районе, сообщает УМВД по Томской области.

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Житель региона похитил дорожные плиты на 35-м километре автомобильной дороги между поселками Степановка и Катайга Верхнекетского района Томской области. По данным следствия, в распоряжении 30-летнего мужчины был грузовик КАМАЗ с манипулятором. Днем 28 мая 2019 года он решил украсть с участка автодороги бетонные плиты. Приехав на место, мужчина при помощи манипулятора снял 52 плиты, погрузил их в прицеп и кузов автомобиля и увез в поселок Белый Яр, где сложил их на промышленной площадке. Однако незамеченным ему остаться не удалось.

На следующий день, узнав, что его ищет полиция, он, от греха подальше, решил плиты вернуть. Снова погрузил 35 плит в КАМАЗ, вывез их на прежнее место и уложил на автодорогу.

Остальные плиты у него изъяли полицейские. Ущерб от его действий оценили в 130 000 рублей, мужчина его полностью возместил.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Теперь неудачливому воришке грозит до двух лет лишения свободы.

Исследователи из Дрексельского университета (США) работают над тем, чтобы увеличить прочность дорожных покрытий. Выяснилось, что сделать это можно с помощью внедрения в бетон некоторых видов бактерий.

Фото: Управление МВД России по Томской области