Ученые выяснили, что внедрение в бетон некоторых видов бактерий может оказаться очень полезным.

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Исследователи из Дрексельского университета (США) работают над тем, чтобы увеличить прочность дорожных покрытий. Химические вещества, такие как хлорид кальция, которые используются для предотвращения образования льда и скопления снега на дорогах, с одной стороны, помогают бороться с дорожно-транспортными происшествиями, а с другой — становятся провокаторами выбоин и разрушения покрытий. Химические вещества, вступая во взаимодействие с водой, содержащейся во льду и снеге, образовывают соединения, а те, в свою очередь, приводят к растрескиванию дорожного покрытия. Вредный состав называется CAOXY (сокращение от оксихлорида кальция) может способствовать откалыванию целых кусков бетона, поскольку через образуемые им микротрещины вода проникает с поверхности внутрь бетона, где замерзает и расширяется.

Изучая штамм бактерий Sporosarcina pasteurii. S. pasteurii, ученые выяснили, что они способны вызывать химическую реакцию, в результате которой образуется карбонат кальция — вещество, часто называемое «природным цементом». Только несколько типов бактерий способны вызывать биоминерализацию. Их «работу» можно увидеть в минеральных отложениях, которые образуют известняк и мрамор. И стало понятно, что этот «талант» бактерий реально использовать для предотвращения образования трещин на дорожных покрытиях.

Чтобы проверить свою теорию, ученые сделали серию бетонных образцов, используя в них тот тип цемента, который обычно применяют на дорогах, и добавили в часть образцов S. pasteurii плюс питательные вещества, необходимые для их выживания. После 28 дней воздействия раствора хлорида кальция, имитирующего один месяц обработки дорог зимой, исследователи обнаружили, что бетон, изготовленный с добавлением смеси бактерий, практически не разрушался после воздействия хлорида кальция, в отличие от других образцов. Поскольку эти бактерии встречаются в природе и не являются патогенными, они могут стать экологически безопасным решением проблемы разрушения дорог. Пока эти разработки еще сырые, но исследования в данной области продолжаются.