Салон автомобиля признан самым грязным местом на Земле

Судьба каршеринга и аренды автомобилей под угрозой! Оказалось, что, например, рулевое колесо машины в 4 раза грязнее, чем унитаз.

Салон автомобиля необходимо чистить как можно чаще: небольшое пространство загрязняется очень быстро, а на поверхности обшивки скапливается множество болезнетворных бактерий.

Это подтверждает не одно, а сразу несколько исследований. Например, сайт CarRentals, посвященный аренде автомобилей, провел опрос среди 1000 автомобилистов и выяснил, что в среднем водители чистят салон только раз в год, а 32% опрошенных — и того реже. К тем же выводам пришли и в службе проката автомобилей Expedia Group. По данным же Национального центра биотехнологической информации, салон автомобиля — одно из самых грязных мест на Земле, даже грязнее сиденья унитаза. Например, рулевое колесо грязнее унитазов в четыре раза. Это очень неприятно, учитывая, что мы касаемся чаще всего в автомобиле именно руля.

Во время исследования ученые Национального центра биотехнологической информации замеряли среднее количество бактерий или колониеобразующих единиц (КОЕ) на квадратный сантиметр разных поверхностей салона автомобиля. Было установлено, что рулевые колеса имеют индекс КОЕ, равный 629. Для сравнения, экран мобильного телефона имеет индекс КОЕ 100, а кнопки общего лифта — 313 КОЕ. Что касается чистоты общественных унитазов, то их индекс в среднем равен 172 КОЕ.

Самыми распространенными типами бактерий в салонах автомобилей являются стафилококки, включая золотистый стафилококк. Все они — причина многих заболеваний, таких как пищевые отравления, кожные инфекции и так далее. Другой частый тип бактерий в салонах машин — пропионовокислые бактерии, которые вызывают воспаления и инфекции. Это два наиболее распространенных типа бактерий. Всего же в среднестатистическом авто живет около 700 различных штаммов бактерий.

Самое страшное, что мы привыкли есть внутри наших автомобилей. Теперь, после прочтения данной информации, эту дурную привычку следует бросать.

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