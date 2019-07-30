Самые угоняемые автомобили в России — версия страховщиков — журнал За рулем

Самые угоняемые автомобили в России — версия страховщиков

Тройку «любимых» у воров марок автомобилей в первом полугодии составили Hyundai, Kia и Toyota.

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Hyundai, Kia и Toyota оказались в первой тройке у компаний ВСК и «РЕСО-Гарантия». Рейтинг самых популярных у угонщиков автомобилей составило агентство РИА Новости, изучив статистику нескольких крупных страховых компаний.

Так, Kia занимает сразу две строчки в топ-3 угоняемых авто у компаний МАКС и «Ренессанс страхование». У первой компании это Sportage и Rio, а в «Ренессанс страховании» — Ceed и Rio. Также в тройку входит Hyundai: в «Ренессанс страховании» это Solaris, а у МАКСа одну строчку поделили две модели — Tucson и Creta.

В ведущей «тройке» у «АльфаСтрахования» первую и третью строчки заняли Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser. Между ними расположился Lexus LX, который также встретился в статистике МАКСа и ВСК. Еще одна Toyota, но модель Camry, оказалась на третьем месте в статистике «РЕСО-Гарантии».

В целом по стране в рейтинг самых охотно угоняемых, по версии страховщиков, автомобилей также вошли Nissan X-Trail, Ford Focus, Kia Sorento и Hyundai ix35.

Большинство моделей, которыми активно интересовались угонщики в первом полугодии 2019 года, — это кроссоверы и внедорожники японских или корейских брендов. Это довольно точно отражает потребительские предпочтения россиян.

Кроме того, ощутимая доля уже состоявшихся угонов приходится на инсценированные ситуации, когда мошенниками становятся сами владельцы. Страховщики фиксируют высокий трафик автомобилей марок Toyota и Lexus в страны Азии через Казахстан, причем до 70% этих автомобилей похищаются при участии владельцев — это так называемые самоугоны.

Фото: depositphotos.com

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