УАЗ Патриот с автоматом: первый тест-драйв! Свершилось то, чего владельцы внедорожников УАЗ ждали много-много лет: Патриот обзавелся автоматической коробкой передач. И довольно неплохой — джиэмовским шестиступенчатым агрегатом Punch 6L50. Этот автомат устанавливали и на BMW — 3-й серии и кроссовер X3 прошлого поколения, и на Chevrolet — предыдущую генерацию Camaro и пикап Colorado, и на многие другие автомобили. Toyota Harrier I: с чем отдается родоначальник премиальных SUV Первый Harrier стал родоначальником среднеразмерных кроссоверов премиум-класса. В свое время его оснащение поразило автолюбителей, привыкших к более аскетичному наполнению машины. Серьезные седаны за 800 тыс. руб.: еще 4 хороших варианта В первой части обзора вторичного рынка седанов D-класса эксперт «За рулем» рассмотрел преимущества и возможные проблемы четырех автомобилей: BMW 3-й серии, Ford Mondeo, Honda Accord и Mercedes-Benz C-класса. Располагая такой суммой, можно присмотреться и к другим машинам этого сегмента — среди них есть очень достойные.