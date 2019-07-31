В Сербии построят шинный завод Toyo Tires

Как правильно останавливаться на трассе — не всё так просто Вы едете по загородной дороге. Спустило колесо или кто-то из пассажиров попросился в туалет. Вроде, нет ничего сложного в задаче встать на обочине, а сколько людей пострадало из-за неправильного подхода… 15 удивительных автотехнологий: скоро мы будем жить с ними Покажите человека, который знает, что будет, предположим, в августе 2020 года. Что уж говорить о 2050 годе… Однако в немецком концерне Continental, который вы цените за неплохие такие шины, это не только знают, но и уже все разработали. Обслуживание Renault Arkana: все плюсы и реальные недостатки Купе-кроссоверы Renault Arkana начали продавать в июле. Первые владельцы уже вовсю колесят на новеньких машинах по не очень качественным российским дорогам. Рано или поздно актуальным станет вопрос ремонта этих автомобилей. «За рулем» рассказывает об особенностях эксплуатации и обслуживания Арканы.