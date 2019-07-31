В Сербии построят шинный завод Toyo Tires — журнал За рулем

В Сербии построят шинный завод Toyo Tires

Новое предприятие появится в городе Инджия.

Toyo Tire поставляет шины в Европу и Россию с заводов в Японии и Малайзии. С 2022 года шины на эти рынки будут поступать с нового завода в Сербии.

Это будет передовое интеллектуальное предприятие, его отличительными чертами станут высокое качество продукта при низкой стоимости. Сербия подготовит высококвалифицированных работников со сравнительно низкой заработной платой. В стране развитая автомобильная промышленность благодаря постоянным инвестициям иностранных компаний и хорошие взаимоотношения с Японией. Таким образом, здесь созданы самые привлекательные условия для ведения бизнеса.

Строительство завода в Сербии площадью 600 000 квадратных метров стартует в мае 2020 года, а выпускать шины планируют уже в январе 2022 года. К лету 2023 года ежегодно с конвейера нового предприятия будет сходить до пяти миллионов штук (в основном шин для легковых автомобилей). Завод обеспечит работой до 500 сотрудников, инвестиции в него составят порядка 390,5 миллиона евро.

  • Специалисты оценили среднюю стоимость летних шин в разных регионах страны, а также выяснили, где дешевле всего обходится хранение колес.

Фото: Toyo

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