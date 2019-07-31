В Сербии построят шинный завод Toyo Tires

Вы едете по загородной дороге. Спустило колесо или кто-то из пассажиров попросился в туалет. Вроде, нет ничего сложного в задаче встать на обочине, а сколько людей пострадало из-за неправильного подхода…
Покажите человека, который знает, что будет, предположим, в августе 2020 года. Что уж говорить о 2050 годе… Однако в немецком концерне Continental, который вы цените за неплохие такие шины, это не только знают, но и уже все разработали.
Купе-кроссоверы Renault Arkana начали продавать в июле. Первые владельцы уже вовсю колесят на новеньких машинах по не очень качественным российским дорогам. Рано или поздно актуальным станет вопрос ремонта этих автомобилей. «За рулем» рассказывает об особенностях эксплуатации и обслуживания Арканы.
Кроссовер Ford Kuga второго поколения после ухода легкового подразделения марки с нашего рынка можно купить только с пробегом. А стоит ли его покупать? Эксперт «За рулем», придирчиво исследовавший надежность основных узлов и агрегатов Куги, знает ответ.
Свершилось то, чего владельцы внедорожников УАЗ ждали много-много лет: Патриот обзавелся автоматической коробкой передач. И довольно неплохой — джиэмовским шестиступенчатым агрегатом Punch 6L50. Этот автомат устанавливали и на BMW — 3-й серии и кроссовер X3 прошлого поколения, и на Chevrolet — предыдущую генерацию Camaro и пикап Colorado, и на многие другие автомобили.