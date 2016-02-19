30 винтажных Porsche остались без хозяина

Уникальную коллекцию умершего собирателя автомобилей распродадут на аукционе. Некоторые из них могут стоить более 2 млн долларов.

Материалы по теме В России открывается Автомузей. 70 уникальных экспонатов!

Уникальная коллекция винтажных моделей Porsche, которую собрал покойный Джон Диксон, будет выставлена на аукцион в Дейтоне (штат Огайо, США) 28 сентября 2019 года. В каталоге аукциона числится более 30 автомобилей, часть из которых являются единственными в своем роде.

Любовь Диксона к моделям Porsche с задним расположением двигателя и воздушным охлаждением началась с поездки на Porsche 911, когда он еще учился в школе. Первый Porsche Диксон купил себе уже через год после этого. Так началось собирание коллекции автомобилей, большая часть которых попала в нее в 1990-х годах. «Бриллиантами» коллекции стали Carrera GT 356 A 1957 года выпуска с кузовом от Reutter, Porsche 911 S 1967 года и 911 Carrera RS 2.7 1973 года.

В коллекции есть и странные экземпляры. Например, лимузин на базе Porsche 356 образца 1953 года, который был создан специально для свадьбы дочери Диксона, и драгстер на базе той же модели, но 1956 года. В коллекции также есть автомобили Volkswagen с двигателями с воздушным охлаждением. Это хот-род на базе Beetle 1956 года, который выглядит как машинка из каталога Hot Wheels.

В коллекции есть и модели с водяным охлаждением двигателя. Это Porsche 911 GT3 RS, окрашенный в ярко-оранжевый цвет, и один из 15 экземпляров гоночных Porsche 924 GTS Clubsport.

Большинство автомобилей коллекции находятся в отличном состоянии, а начальная стоимость некоторых экземпляров составляет менее 100 тыс. долларов. Стоимость лимузина на базе Porsche 356 составляет от 150 тыс. до 250 тыс. долларов. По оценкам специалистов, Porsche Carrera GT 356 A 1957 года выпуска с кузовом от Reutter может быть продан более чем за 2 млн долларов.

Ввоз ретроавтомобилей в Россию затруднен, но скоро ситуация изменится — уже разработан проект стандарта «Транспортные средства раритетные. Историко-техническая экспертиза». Подробности здесь.

Фото: Аукционный дом RM Sotheby's