Bentley занялась производством меда

Кошка, в силу высокомерного характера, промолчит, но «в глубине души» тоже будет благодарна, что все это закончилось. Ведь долгая поездка убивает энтузиазм самого активного и жизнерадостного питомца… Облегчить ее можно с помощью нехитрых приспособлений из нашего списка. Впрочем, некоторые из них сослужат неплохую службу даже хозяевам.
В регионах, находящихся восточнее от МКАДа, крошечный Toyota Vitz второго поколения пользуется большой популярностью и народной любовью. Это шустрый, компактный, надежный и ликвидный автомобиль. Но есть у японской малолитражки несколько минусов, о которых стоит знать перед покупкой автомобиля.