Bentley занялась производством меда

Сколько может стоить мед от Bentley, учитывая, что производство его ограничено 15 килограммами в год?

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Компания Bentley купила два улья, которые будут давать 15 кг меда в год, и поставила их на территории завода в Кру. Да, это та самая компания Bentley, выпускающая автомобили. Это означает, что британский производитель роскошных машин официально начинает заниматься медовым бизнесом. Шутки шутками, но уже скоро в продаже действительно должен появиться мед под маркой Bentley.

В общей сложности Bentley купила 120 000 медоносных пчел, которых заселили в два больших улья с логотипами «Bentley» над входами. Такого количества пчел достаточно, чтобы производить около 15 кг меда в год. Как заявили в компании, этого хватит для ежегодного выпуска 50 баночек. Сколько будет стоить такая банка меда от Bentley? Учитывая, насколько эксклюзивен данный продукт, цена на мед окажется заоблачной.

Теперь о реальных причинах покупки пчел компанией Bentley. Это часть инициативы компании по сохранению биоразнообразия в природе.

«Популяция пчел в Великобритании сокращается, поэтому мы решили установить на окраине территории завода два улья ради улучшения биоразнообразия. Эти медоносные пчелы были выращены местными пчеловодами с более чем 50-летним опытом. Нам приятно наблюдать, как они уже начинают производить первый мед Bentley», — говорится в сообщении компании.

Первый экземпляр седана Bentley Flying Spur First Edition был продан на аукционе Элтона Джона за 49 млн рублей. Кстати, в компании Bentley появившихся на заводе пчел в шутку называют аналогично этой модели автомобиля — Flying Bees.

Фото: Bentley