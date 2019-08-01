Цены на автомобили Lada выросли

Подорожание коснулось всех моделей. Новая стоимость автомобилей опубликована на официальном сайте АВТОВАЗа.

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Как и ожидалось, с сегодняшнего дня цены на все автомобили Lada выросли. Повышение составило менее 1%, а в рублях машины стали дороже на 5–7 тыс. рублей.

Самая популярная модель бренда Lada Granta подорожала на 5 тыс. рублей во всех версиях и комплектациях и ее стоимость теперь без учета скидок составляет от 444 900 до 648 900 рублей. Внедорожник Lada 4x4 тоже стал дороже на 5 тыс. рублей и приобрести его теперь можно, заплатив от 523 900 до 791 900 рублей. На 5 тыс. рублей стали дороже и автомобили Lada XRAY, включая версию Cross. Теперь эта модель продается за сумму от 614 900 до 971 900 рублей без учета скидок.

Практичный универсал Lada Largus прибавил в цене 6 тыс. рублей и теперь стоит от 571 900 до 944 900 рублей. Вторая по популярности в ряду Lada модель Vesta подорожала на 7 тыс. рублей. Самый доступный седан стоит от 606 900 рублей, а версия Sport в максимальной комплектации — 1 057 900 рублей.

Следует напомнить, что это уже третье подорожание автомобилей Lada в текущем году. В январе стоимость автомобилей увеличилась на 2–3%, а в мае — еще на 1–2%.

Какой автомобиль обходится дешевле в ремонте и обслуживании? Lada, Kia или Hyundai? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Lada