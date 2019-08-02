Это не про ремонт двигателей и не про обычные гонки на треке. Это экстремальное шоу, которое надо видеть.

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Новое шоу Netflix, получившее название Hyperdrive, не похоже ни на одно другое, и дело не только в красочности и спецэффектах. В шоу представлен целый ряд уникальных автомобилей, на которых выполняются невероятные трюки: от железнодорожных горок до гигантских качелей.

До сих пор было неизвестно, каким станет новое шоу Netflix, но видео анонса все объяснило. Участники должны будут пройти специальную полосу препятствий, построенную в бизнес-парке Eastman в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). Грубо говоря, это реалити-шоу с автомобильным уклоном, в котором принимают участие 10 совершенно разных людей, соревнуясь за звание лучшего уличного гонщика.

В видеоанонсе показано, что соперники Hyperdrive работают в самых разных сферах, а их личная жизнь не отличается от нашей с вами. Другими словами, похоже, что это шоу будет не только о драйве, но и о людях, севших за руль.

Какие машины мы увидим в шоу? О! Это совершенно особенные автомобили! В видео показаны старый Ford Mustang, Mazda RX-7 и Chevrolet Camaro второго поколения, а также Nissan 350Z, Nissan S13 Silvia и старый Datsun 240Z с торчащей из моторного отсека системой турбонаддува. В ролике показаны и Мустанги более поздних поколений Mercedes-AMG GT, Lamborghini Huracan, старый BMW 3-й серии, Chevrolet Corvette C6 ряд других очень интересных автомобилей, достойных обсуждения, включая классический Dodge Charger.

Исполнительным продюсером шоу Hyperdrive является Шарлиз, а это явный намек на франшизу фильма «Fast & Furious» («Форсаж»). Может ли это означать, что в кадре появится и Вин Дизель?

Показ нового шоу Hyperdrive начнется 21 августа на канале Netflix.

Одной из звезд «Форсажа» решено посвятить документальный фильм. Почему? Ответ вы найдете здесь.

Фото, видео: Netflix