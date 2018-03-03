Звезде «Форсажа» посвятят документальный фильм

Компании Paramount Network и Network Entertaiment снимут документальное кино, посвященное звезде кинофраншизы «Форсаж» Полу Уокеру, трагически погибшему несколько лет назад в ДТП.

Режиссером фильма станет Дерик Мюррей, рабочее название ленты «Я — Пол Уокер». Подробности, а также дата премьеры фильма пока не разглашаются. В съемках будут использованы кадры из фильмов, в которых снимался Уокер, интервью с его партнерами по кино, друзьями и близкими. Мюррей говорит, что хочет показать не только актерскую жизнь Уокера, но и его страсть к морю, о его помощи в восстановлении Гаити после разрушительного землетрясения.

Мюррей снял несколько документальных фильмов, посвященных знаменитостям. Среди его работ ленты о Джонни Кеннеди, Мухаммеди Али, Брюсе Ли и других.

Пол Уокер погиб в ноябре 2013 года в аварии, находясь на пассажирском сиденье суперкара Porsche Carrera GT под управлением своего знакомого Роджера Родаса. Автомобиль потерял управление и врезался в столб, после чего загорелся. В аварии погиб и Родас. При этом ни его, ни Уокера нельзя назвать людьми, которые не могут справиться с мощной машиной: Родас и Уокер вместе выступали в любительских гоночных чемпионатах Pirelli World Challenge и Ford 500 Boss.

После аварии родственники Родаса попробовали возложить ответственность за его и Уокера гибель на компанию Porsche, которая сделала «небезопасный автомобиль». Однако следствие установило, что автомобиль двигался со значительным превышением скорости, а все его повреждения были получены в результате аварии. При этом на суперкаре были установлены шины, которые не менялись несколько лет.

Клип на песню из седьмой части «Форсажа», доснятой уже после гибели Уокера, стал хитом YouTube: количество просмотров зашкалило за 3 миллиарда.

Премьеру девятой части «Форсажа» осенью прошлого года перенесли на год, а десятой — на 2021 год.

Фото: imdb.com