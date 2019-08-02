Новая мера наказания будет применяться пока только на Урале, о чем сегодня предупредила ГИБДД Свердловской области.

Сегодня ГИБДД Свердловской области ввела дополнительные меры наказания для владельцев автомобилей, в конструкцию которых внесены незарегистрированные должным образом изменения, а также тонированных не по ГОСТу.

Речь идет об аннулировании регистрация транспортных средств с заниженными подвесками, нештатными выхлопными системами, тонированных, оснащенных силовыми бамперами и так далее. Не исключено, что в случае успеха нововведение будет перенято и другими регионами.

«В связи с участившимися случаями участия в дорожном движении транспортных средств, конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, Госавтоинспекция Свердловской области вводит дополнительные меры по борьбе с подобными нарушениями. Теперь регистрация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, не соответствующие требованиям нормативов и стандартов в области безопасности дорожного движения, может быть аннулирована», — говорится в официальном предупреждении, опубликованном на сайте ГИБДД Екатеринбурга и Свердловской области.

После того, как владелец тонированного или тюнингованного автомобиля получит требование о прекращении противоправных действий от остановившего его инспектора, на исправление у него есть 10 дней. Неисполнение данных требований чревато наказанием. Вплоть до административного ареста согласно ст. 19.3 КоАП РФ. Тем не менее автомобилисты продолжают ездить с выявленными нарушениями.

В результате неэффективности принимаемых мер руководство ГИБДД Свердловской области решилось на применение права на аннулирование регистрации транспортных средств водителей-нарушителей.

«На основании имеющихся в базах Госавтоинспекции данных о том, что водителю ранее выдавалось требование о прекращении противоправных действий, например, об устранении тонировки со стекол автомобиля, автоинспекторы вправе составить документы на аннулирование регистрации транспортных средств, о чем водитель будет уведомлен», — поясняют в ГИБДД.

Аннулирование регистрации сопровождается передачей регистрационных номеров ранее остановленного автомобиля в базу розыска. Ездить на такой машине без риска быть остановленным невозможно. Будучи пойманными, водители лишатся госзнаков транспортного средства без права на их восстановление. Для того чтобы автомобиль получил право вернуться на дорогу, будет необходимо пройти заново всю процедуру постановки на учет с уплатой полагающейся госпошлины, что без приведения в порядок автомобиля невозможно.

Тем временем на рассмотрение Госдумой внесен законопроект, который должен отменить штрафы за тонировку «по кругу».

Фото: АГН Москва