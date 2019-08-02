Самые популярные дизельные автомобили в России. Топ-10 — журнал За рулем

Самые популярные дизельные автомобили в России. Топ-10

С января по июнь 2019 года в России дизельных автомобилей было продано на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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За первое полугодие в России было продано 55,7 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным мотором. В прошлом году за аналогичный период на учет поставили почти 60 тысяч таких автомобилей, приводит данные аналитическое агентство «Автостат».

Лидером списка стал дизельный Mitsubishi Pajero Sport. Обладателями этих машин за полгода стали 3629 россиян. На второй строчке расположился внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — 3563 шт., а третье место — у французского компактного кроссовера российской сборки Renault Duster — 2851 шт.

В ведущую десятку легковых автомобилей с дизелем также вошли «корейцы» Hyundai Santa Fe (2695 шт.) и Kia Sorento (2481 шт.), японский полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser — 2358 шт., седан BMW 5-й серии — 2186 шт., Skoda Kodiaq — 2131 шт., BMW Х5 — 1791 шт. и Volkswagen Touareg — 1699 шт.

  • После недавнего скандала дизельные двигатели существенно модернизировали. Современные дизели, согласно новым исследованиям, почти не выделяют оксидов азота. Например, BMW 520d выделяет всего 1 мг/км при разрешенном лимите в 168 мг/км.

Фото: depositphotos.com

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