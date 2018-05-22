Cемиместный китайский кроссовер DFM 580: старт продаж в России

Семейный кроссовер предложат в комплектации Comfort MT по цене 1 190 000 рублей.

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Семиместный переднеприводный Dongfeng 580 китайцы позиционируют как кроссовер для большой семьи. Его размеры — 4680 х 1845 х 1715 мм, колесная база — 2780 мм, клиренс составляет 200 мм, углы въезда и съезда 19,30 и 24,60 соответственно. Полного привода у автомобиля нет. Видимо, на этот шаг пришлось пойти, чтобы удержать приемлемую цену.

DFM 580 в нашей стране представлен пока в единственной комплектация Comfort MT с 1,8-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 132 л.с., удовлетворяющим стандартам Евро-5, и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4–8,1 л/100 км, емкость топливного бака — 58 литров.

Через некоторое время на нашем рынке будет доступен еще и турбированный 1,5-литровый мотор мощностью 146 л.с., который агрегатируется 6-ступенчатой механикой либо бесступенчатым вариатором CVT производства компании Punch Powerglide.

Спереди на кроссовере установлена независимая передняя подвеска МакФерсон, сзади — полузависимая пружинная торсионная балка, дисковыми тормозами всех колес.

На автомобиле стоят 17-дюймовые легкосплавные диски, есть полноразмерное запасное колесо (на железном диске).

Трехрядная компоновка салона допускает шесть комбинаций складывания кресел: из 7-местного он превращается в 5-местный и даже 2-местный, при этом в нем можно перевозить крупногабаритные грузы. В зависимости от потребностей владельцев можно организовать погрузочную площадку длиной от 390 до 2040 мм. Третий ряд сидений в сложенном состоянии образует ровный пол.

Для второго и третьего рядов сидений предусмотрены отдельные воздуховоды климатической системы и регулировка температуры.

Автомобиль в комплектации Comfort MT оснащен передними подушками безопасности водителя и пассажира, четырьмя электростеклоподъемниками, зеркалами заднего вида с функцией электроскладывания и подогревом, камерой заднего вида и парковочным радаром, люком с электроприводом, детским замком, креплениями Isofix, центральным замком, иммобилайзером, противоугонной системой и мониторингом давления в шинах, встроенным видеорегистратором, сенсорным дисплеем диагональю 8 дюймов, есть bluetooth, радио, USB-порт и камера заднего вида.

За безопасность автомобиля отвечают в том числе антипротивобуксовочная система TCS, система стабилизации ESP/ESC.

На выбор покупателям предложат 7 цветов окраски кузова: белый металлик, серебристый металлик, светло-коричневый металлик, светло-синий металлик, тёмно-синий металлик, тёмно-красный металлик, черный металлик.

Тем временем, Китай, как и обещал, начал экспортировать подержанные автомобили. Первая партия машин, стоимостью 2,5 млн долларов уже направилась в Мьянму, Камбоджу, Нигерию и Россию.

Фото: Dongfeng

