Кот в мешке, или Машины с пробегом из Китая

Подержанные автомобили из Китая не станут выгодным приобретением по целому ряду причин, а их продажи могут провалиться.

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Стоимость первой партии автомобилей из Китая, которая насчитывает 300 машин, составила 2,5 млн долларов. Таким образом, средняя цена подержанного автомобиля из Поднебесной составила 8333 доллара (539 тыс. рублей). Какие именно марки и модели вошли в первую партию — неизвестно.

Вывезенные автомобили предназначены сразу для нескольких стран — Мьянмы, Камбоджи, Нигерии и России. Среди них могут быть машины марок Toyota, Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, произведенные на китайских заводах. Прежде экспорт подобных автомобилей был запрещен, так как уровень их качества, да еще при имеющихся пробегах, мог нанести ущерб репутации марок и самой китайской промышленности. Теперь министерство торговли Китая сочло уровень качества сборки машин приемлемым.

Ввозиться в Россию автомобили с пробегом из Китая могут через порт и таможню Владивостока, где обязанность установки ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые автомобили пока приостановлена.

Автомобильный рынок Китая огромен: ежегодно на нем продается более 28 млн новых автомобилей, а автопарк Поднебесной достигает 300 млн машин. В такой ситуации стоимость автомобилей с пробегом не может быть высокой.

«В прошлом году в Китае было продано 28 млн новых машин и только 14 млн подержанных. Всего же в Китае насчитывается около 300 млн автомобилей с пробегом, сравните это с 5,5 млн российского вторичного рынка и почувствуйте разницу — в 55 раз больше. Ассортимент там колоссальный, соответственно, предложение по цене очень выгодное, я бы даже сказал, демпинговое. Конечно, не всё, что есть там, может быть интересно нашему покупателю, но, скажем, хорошо зарекомендовавшие у нас модели Toyota, Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz были бы наиболее востребованы. Тем более что и для перекупов они более маржинальны», — приводят «Известия» мнение автомобильного эксперта Сергея Ифанова.

Ожидать, что автомобили с пробегом из Китая заполонят российский рынок, не стоит, так как при ввозе таможенная пошлина на машины с пробегом составляет 22%. Кроме того, нужно заплатить 15-процентный утилизационный сбор и получить свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Таким образом, в Минпромторге не ожидают серьезного увеличения импорта подержанных автомобилей из Китая в нашу страну. Многие автопроизводители указывают на то, что запчасти на машины с пробегом из других стран в России могут быть в дефиците.

« Автомобили с пробегом, ввезенные в Россию с других рынков, могут быть не сертифицированы на российском рынке и не предназначены для постоянного использования в России с учетом климатических и других эксплуатационных особенностей. Существуют также определенные модели, которые предназначены для отдельных рынков, соответственно, запчасти для них не поставляются на другие рынки», — рассказали изданию в российском представительстве BMW.

За те же средние 800 тыс. рублей (цена машины из Китая после оплаты пошлин) на вторичном рынке России можно купить серьезный седан.

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