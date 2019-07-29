Серьезные седаны за 800 тыс. руб.: еще 4 хороших варианта

В первой части обзора вторичного рынка седанов D-класса эксперт «За рулем» рассмотрел преимущества и возможные проблемы четырех автомобилей: BMW 3-й серии, Ford Mondeo, Honda Accord и Mercedes-Benz C-класса. Располагая такой суммой, можно присмотреться и к другим машинам этого сегмента — среди них есть очень достойные.

Первую четверку больших седанов за 800 тысяч рублей мы рассматривали здесь. Теперь — вторая часть, посвященная моделям Mazda 6, Opel Insignia, Volkswagen Passat и Volvo S60.

MAZDA 6 (второе поколение, рестайлинг)

Около 800 000 рублей стоят «шестерки» второго поколения последних лет ­выпуска. Большинство — в хорошем состоянии, с пробегом менее 100 000 км.

Mazda 6

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Годы выпуска: 2011–2012

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,8 л (120 л.с.); 2,0 л (147 л.с.)

Коробки передач: М5, М6, A6

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия хорошее. В отличие от машины первого поколения, у «второй» «шестерки» кузов не имеет слабых мест, подверженных кор­розии.

МОТОРЫ: бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 принадлежат к одному семейству. Они просты по конструкции и не имеют откровенных конструктивных просчетов, однако склонны к масложору и очень чувствительны к масляному голоданию. Но при бережной эксплуатации капремонт потребуется лишь после 180 000 км.

Mazda 6

ТРАНСМИССИЯ: механические коробки не вызывают нареканий. Автомат также надежен. Его возможный дефект, приводящий к рывкам при переключении с третьей передачи на четвертую и требующий дорогостоящего ремонта, был исправлен в 2009 году.

Mazda 6

ШАССИ: единственные расходники в подвеске — передние ступичные подшипники. Электрическая рулевая рейка со встроенными элементами усилителя капризна: даже на свежих автомобилях она постукивает на мелких неровностях, а при появлении вибраций и повышенного усилия при вращении руля требует замены.

САЛОН: элементы отделки салона — достойного качества и долго сохраняют товарный вид, а вот шумоизоляция откровенно сла­бовата.

Mazda 6

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Mazda 6 — высоколиквидная позиция на рынке среди конкурентов. Традиционно лишь модификации с механической коробкой могут продаваться долго. Остальные комплектации влияют только на цену автомобиля.

ИТОГ: даже при всех недочетах Mazda 6 второго поколения (особенно в рестайлинговом исполнении) является одним из самых добротных и неприхотливых вариантов среди одноклассников‑ровесников. Это представитель династии правильных японских седанов сегмента D, от которой сегодня мало что осталось.

OPEL INSIGNIA (первое поколение, рестайлинг)

За 800 000 рублей можно купить свежую рестайлинговую Инсигнию с пробегом менее 100 000 км. Это чуть ниже средней цены на эти машины.

Opel Insignia

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Годы выпуска: 2013–2014

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (170 л.с.); 1,8 л (140 л.с.)

Коробки передач: М6, А6

Привод: передний

КУЗОВ: не имеет слабых мест, подверженных коррозии. Качество лакокрасочного покрытия высокое. Insignia не входит в список тех моделей Оpеl, которые быстро пожирает ржавчина.

МОТОРЫ: атмосферный бензиновый мотор 1.8 не имеет откровенно слабых мест, но доса­ждает обилием неприятных неисправностей навесного оборудования. Наддувный двигатель 1.6 выглядит неплохо на фоне одноклассников, однако очень чувствителен к качеству топлива и из-за этого склонен к детонации, которая становится причиной серьезных разрушений поршневой группы.

Opel Insignia

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка надежна. Автомат GM c индексом 6T45 относится к проблемному семейству 6T30/6T40. Лечить серьезные врожденные болезни этого агрегата дорого.

ШАССИ: адаптивное шасси FlexRide страдает от сбоев электроники. Обычная подвеска проблем не доставляет — явных расходников и слабых мест в ней нет. К рулевому управлению также нет претензий.

САЛОН: Opel c Инсигнией сделал большой шаг вперед по части проработки интерьера. Уровень комфорта и качество отделки — на достойном уровне.

Opel Insignia

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Insignia имеет посредственную ликвидность и сильно теряет в цене. Примерно одинаково востребованы машины во всех модификациях. Версии с механикой в больших городах ­продаются долго.

ИТОГ: Opel Insignia — очень интересный и недооцененный вариант. Однако имеет массу слабых мест, характерных для многих моделей ­концерна GM. Особенно это касается машин в дорогих комплектациях, ­нашпигованных дополнительными системами. Очень трудно спрогнозировать, что именно и когда сломается — а это обязательно произойдет.

VOLKSWAGEN PASSAT (седьмое поколение)

За 800 000 рублей обычно продают Passat B7 в среднем состоянии. ­Предложений на рынке много, и можно подыскать машину с пробегом ­ даже менее 100 000 км.

Volkswagen Passat

Годы выпуска: 2012–2014

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,4 л (122 л.с.); 1,8 л (152 л.с.)

Коробки передач: М6, Р7

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия посредственное по меркам класса, да и антикоррозионная защита не самого высокого уровня.

МОТОРЫ: наддувные бензиновые двигатели TSI ненадежны. Больше всего нареканий вызывает версия 1.4, на фоне этого мотора гораздо более выносливым является 1.8. В 2012 году ему модернизировали поршневую группу, чтобы снизить масложор.

Volkswagen Passat

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ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка не доставляет хлопот. А «дореформенная» версия «сухого» робота DSG серии DQ200 (до 2014 года) очень капризна. Обновленный агрегат избавлен от многих серьезных недостатков и гораздо надежнее.

ШАССИ: расходники в передней подвеске: стойки стабилизатора и задние сайлент-блоки рычагов. Недолго живут амортизаторы и их опорные подшипники. Задняя подвеска обычно не доставляет хлопот, как и рулевое управление с электрическим усилителем.

САЛОН: к интерьеру Пассата нет замечаний. Традиционно хорошая эргономика, качество материалов отделки соответствует классу.

Volkswagen Passat

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Passat продается плохо и активно теряет в цене. Более-менее быстро уходят только машины в богатых комплектациях, с моторами 1.8 и 2.0 и пробегом менее 100 00 км. Всё из-за проблемного статуса машины.

ИТОГ: серьезные недостатки модели Passat B7 — ненадежные и дорогие в ремонте моторы и «сухой» робот. Если вы всё же положили глаз на Passat этого поколения, рассматривайте исключительно машины не старше 2014 года выпуска. У них более надежный модернизированный «сухой» робот и бензиновый мотор 1.8 с обновленной поршневой.

VOLVO S60 (второе поколение, дорестайлинг)

Цена 800 000 рублей как раз соответствует среднерыночной для Volvo S60. За эти деньги предлагаются машины с пробегом около 100 000 км.

Volvo S60

Годы выпуска: 2011–2013

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (150 и 180 л.с.); Р5, 2,0 л (180 л.с); 2,5 л (249 л.с.)

Коробки передач: А6, Р6

Привод: передний

КУЗОВ: не имеет слабых мест, подверженных коррозии. Качество лакокрасочного покрытия хорошее, с этим у Volvo полный порядок.

МОТОРЫ: пятицилиндровые моторы Volvo 2.0 и 2.5 — представители старой гвардии надежных и довольно простых двигателей. Моторы 1.6 разной степени форсировки — фордовские агрегаты EcoBoost со всеми недостатками даунсайзинговых наддувных двигателей. Они особенно чувствительны к перегреву.

Volvo S60

Volvo S60

ТРАНСМИССИЯ: автомат Aisin серии TF‑80 вполне надежен. Робот PowerShift c мокрым сцеплением имеет стандартные особенности и недочеты, характерные для подобных коробок, и нуждается в бережном обращении.

ШАССИ: подвеска не требует больших затрат. Среди слабых мест — лишь опорные подшипники передних амортизаторов и ступичные подшипники. Рулевое управление с электрогидравлическим усилителем прихотливо: до 100 000 км может выйти из строя насос, а также застучать рейка.

САЛОН: интерьер полностью соответствует премиальному статусу. Качество деталей отделки и уровень комфорта образцовые.

Volvo S60

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ХОЧУ ПРОДАТЬ: Volvo S60 второго поколения не смог поддержать успех предшественника. Ликвидность машины на вторичном рынке низкая. Сложнее всего продать версии с роботизированной коробкой.

ИТОГ: следует рассматривать машины только с родными вольвовскими моторами (2.0 и 2.5), в паре с которыми идет безальтернативный гидромеханический автомат. Такие модификации надежны и не будут сильно бить по карману при эксплуатации. От версий с даунсайзинговым ­двигателем (1.6) и роботом, как обычно, лучше держаться подальше.

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Фото: компании-производители