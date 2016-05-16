Календарь Pirelli 2020 ищет новую Джульетту

На этот раз идея календаря производителя шин — новая героиня Шекспира. Какой она может быть в исполнении талантливых молодых актрис?

Материалы по теме Сказка для взрослых: Pirelli вновь удивит своим календарем

Автором нового календаря Pirelli стал итальянский фотограф Паоло Роверси, а съемки прошли в мае 2019 года в Париже и Вероне. В них приняли участие американские актрисы Кристен Стюарт, Индия Мур и Яра Шахиди; британские актрисы Эмма Уотсон, Клэр Фой и Миа Гот; певица из Китая Крис Ли, испанская певица Розалия и франко-итальянская художница Стелла Роверси.

Все они изображали героиню известной шекспировской драмы о любви, силе, молодости и красоте.

«Я все еще ищу свою Джульетту, и я буду искать ее всю свою жизнь. Потому что Джульетта — это мечта», — сказал фотограф о своей версии календаря.

Каждая героиня по-своему интерпретирует предложенную роль через эмоции, свою личность и характер.

Календарь Pirelli, который в англоязычном мире называется «The Cal», впервые был издан в 1964 году, сейчас готовится его 47-е издание. Эти календари не продаются, а рассылаются в виде новогодних подарков важным клиентам и партнерам шинной фирмы. Отдельные экземпляры всплывают потом на интернет-аукционах и уходят за кругленькие суммы.

Календарь Pirelli этого года посвящен мечтам прекрасных женщин и словно мини-фильм рассказывает нам о них.

Первые кадры нового календаря мы приводим в нашем фотообзоре.





Фото: Pirelli