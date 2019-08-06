Сегодня, в 9:05 Зачем водители превышают скорость — результаты опроса ГИБДД Госавтоинспекция подвела итоги опросов, в ходе которых было выяснено отношение россиян к превышению скорости.
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В опросе «Что необходимо предпринять, чтобы уменьшить количество нарушений, связанных с превышением скорости на дорогах», проводившемся на сайте ГИБДД РФ с 10 июля по 2 августа 2019 года, приняли участие более 22,5 тысяч человек. 28,5% опрошенных считают, что злостных нарушителей скоростного режима необходимо лишать водительских прав. 21,4% респондентов выступили за проведение разъяснительной работы, в бесполезности которой уверены 20,9%. Увеличить количество лежачих полицейских и комплексов фото и видеофиксации предлагают 15% опрошенных, а 14,2% респондентов проголосовали за значительное повышение штрафов за превышение скорости, причем с обязательным их ужесточением при систематических нарушениях. Также ГИБДД выяснила, какой процент водителей превышает скорость и почему они это себе позволяют. Почти 100% опрошенных согласны, что скорость превышать нельзя, но только 49,76% делают это на практике. 18,3% могут позволить себе ехать быстрее, чем то предписывают ПДД, «на хорошей дороге при хорошей погоде». Превышать скорость за городом себе позволяют 15,39% опрошенных водителей. Для 10,65% респондентов весомым аргументом превышения является элементарная спешка, а 5,89% лихачат всегда просто из любви к быстрой езде. «Из результатов опросов можно сделать вывод, что большая часть их участников отрицательно относится к манере вождения нарушителей скоростного режима и сами стараются не превышать скорость. Многочисленные исследования и практика доказывают прямую взаимосвязь превышения скорости и увеличения тяжести последствий в случае ДТП», — сделали вывод в ГИБДД. Следует отметить, что, что результаты данных исследованийпосле соответствующего анализа будут использованы при подготовке инициатив, направленных на повышение уровня безопасности на дорогах. Фото: depositphotos .com
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