Китайский Porsche: овца вместо лошади на логотипе

Не все запчасти и аксессуары Porsche с логотипами компании являются оригинальными — на рынке появилось много подделок с изображением овцы вместо лошади.

Большинство выпущенных автомобилей Porsche все еще на ходу благодаря высокому качеству своих узлов и агрегатов, а также компонентов, из которых они состоят. Оригинальные запасные части, утверждают в компании, — залог долгой жизни спорткара. Но в последнее время на рынке появилось много поддельных запчастей, очень похожих на оригинальные внешне, но не обладающих привычными качествами.

Если на запчасть, которую вы решили установить на свой автомобиль, нанесены название и логотип Porsche, это необязательно означает, что она оригинальная. Для защиты покупателей от приобретения подделок в Porsche трудится целое подразделение, которое отслеживает деятельность мошенников, выпускающих неоригинальные товары.

Три агента по защите бренда работают сейчас в китайском городе Цуффенхаузене. Они ищут цеха по производству поддельных запчастей Porsche, из которых только в 2018 году вышло более 200 тыс. подделок, стоимость которых оценивается в 60 млн евро (4,38 млрд рублей). Почти все они продаются онлайн, через сайты Ebay, Amazon и Alibaba, что затрудняет розыск злоумышленников.

«Иногда подделки очевидны, — объясняет адвокат Porsche Микаэла Стойбер. — Продукция стоит намного дешевле, чем оригинал, а эмблема Porsche плохо скопирована. Иногда мы обнаруживаем, что в центре логотипа изображено другое животное. Например, вместо лошади Porsche напечатана овца, стоящая на задних ногах».

По оценкам Porsche, около 80% поддельных запчастей и аксессуаров поступают из традиционно сельскохозяйственных регионов Китая. Там они производятся в небольших мастерских или даже на задних дворах или в гостиных. Также отмечается, что некоторые детали иногда почти сопоставимы по качеству с оригинальными запчастями Porsche.

В Бразилии умельцы выпускали поддельные автомобили Ferrari и Lamborghini, продавая эти дешевые копии по всей стране.

Фото: Porsche