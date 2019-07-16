Анекдот недели: пойманы производители фальшивых Ferrari и Lamborghini

Поддельные суперкары продавали по предварительному заказу через социальные сети.

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Ferrari делает свои автомобили в Маранелло, а Lamborghini — в Сант-Агата-Болоньезе. Но оказалось, что итальянские суперкары выпускают и за пределами Европы. В бразильском штате Санта-Катарина полиция накрыла производство поддельных машин легендарных брендов.

Семейное предприятие, которым владели отец и сын, чьи фамилии не называются, базировалось в городе Итажаи. На импровизированном заводе полиция задержала необходимые для сборки машин запчасти, множество комплектующих и почти готовые восемь автомобилей, имитирующих различные модели Ferrari и Lamborghini.

Заказы на изготовление фальшивых суперкаров предприимчивые дельцы принимали через соцсети. Машины пользовались спросом, потому что цена таких моделей составляла не более 10% от стоимости реальных итальянских автомобилей.

Владельцы подпольного завода отпущены под подписку о невыезде. Им грозит судебное преследование за незаконное использование чужих товарных знаков — с соответствующими исками в суд обратились представители обеих итальянских марок.

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Фото: Polícia Civil/Divulgação