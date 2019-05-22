Одиннадцать небрежно припаркованных под открытым небом спорткаров — очень грустное зрелище. История этих автомобилей сначала была трагична, но потом приняла неожиданный оборот.

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Дорогущие спортивные автомобили Ferrari, никому не нужные и гниющие в чистом поле. Как такое могло случиться, выяснил онлайн журнал Silodrome. Коллекцию машин много лет собирал довольно успешный адвокат. В какой-то момент у него было 13 Ferrari из восьмидесятых и девяностых: несколько Mondial, 400i, 308 Quattrovalvole, 456, два 328, три 348, и даже Testarossa. Но в 2011 году техасец серьезно заболел, и ему пришлось пройти интенсивное лечение, а автомобили тем временем он определил на склад. Однако здоровье коллекционера Ferrari совсем ухудшилось, и в итоге некоторые платежи за склад оказались просроченными, поэтому машины из зала выкинули и припарковали на поле, где они и находились до недавнего времени.

Адвокат тем временем умер, а коллекцию унаследовала его семья. Однако прошло много времени, прежде чем наследники утрясли все юридические вопросы и получили доступ к спортивным автомобилям. Их ждало потрясение: по документам в коллекции числилось 13 Ferrari и два Rolls-Royce, но на поле были найдены только одиннадцать Ferrari и ни одного Rolls-Royce. Четыре машины исчезли, их местонахождение до сих пор неизвестно.

Но даже такие трагические истории иногда имеют счастливый конец, по крайней мере, для оставшихся автомобилей. Семья адвоката обратилась к Полу Коксу — уважаемому человеку, организатору ежегодных фестивалей Ferrari в Хьюстоне. И у автомобилей внезапно появилась перспектива.

Благодаря своим многочисленным связям, он быстро нашел новых владельцев для всех автомобилей. Конечно, тем придется потратиться на их восстановление, но машины не в таком уж плохом состоянии. И совсем скоро заброшенные спорткары снова будут реветь на улицах, радуя новых владельцев и пугая прохожих.

Впрочем, поговаривают, что новые владельцы не прогадали — в хорошем состоянии эта коллекция стоила бы около миллиона долларов. Но распродавали машины гораздо ниже рыночной стоимости, таким образом, даже с учетом восстановления, они обошлись покупателям совсем дешево.

Летом прошлого года Ferrari запатентовала необычный компактный двигатель с электрическим наддувом. Его главная «фишка» — породистый звук выхлопа.

Фото: silodrome.com