Сегодня, в 8:24 В очередном ДТП с автобусом пострадали 12 человек Грузовик с кран-балкой начал разворачиваться от обочины, когда в него на полном ходу въехал автобус с людьми.
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Сегодня утром на Сахалине произошло очередное ДТП с участием автобуса, в котором пострадали люди. Авария случилась в районе села Тихая на 133-м километре дороги Южно-Сахалинск — Оха. Рейсовый автобус с пассажирами, следовавший из Макарова в Южно-Сахалинск врезался грузовой автомобиль с кран-балкой. «Сегодня утром оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на 134 км автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Оха в районе населенного пункта Тихая, произошло столкновение кран-балки с рейсовым автобусом. В момент ДТП в салоне автобуса находился 21 пассажир, некоторым из них потребовалась медицинская помощь», — сообщили в местном МЧС. Водитель автокрана решил развернуться, для чего съехал на обочину и начал поворачивать налево, заграждая дорогу, не убедившись, что его маневр не создаст препятствий другим участникам дорожного движения. В этот момент в него врезался едущий в попутном направлении маршрутный автобус с пассажирами. «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал маневр поворота налево от правой обочины, не убедившись в его безопасности. В результате чего, с ним совершил столкновение ехавший в попутном направлении пассажирский автобус. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — рассказали в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области. Известно, что в аварии пострадали 12 человек. Некоторые из них были госпитализированы автомобилями скорой помощи. Часть пострадавших добрались до больницы самостоятельно, где им была оказана медицинская помощь. На месте аварии работают спасатели и полиция. Движение на данном участке дороги свободно. Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС
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