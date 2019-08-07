В очередном ДТП с автобусом пострадали 12 человек

Обновленный VW Passat — изменилось все! На фоне этой машины прошлое поколение кажется безнадежно устаревшим. Nissan Qashqai vs Mitsubishi Eclipse Cross: японская разборка Три бриллианта, попав в копилку группы Renault-Nissan, начали издавать там звуки слишком дорогого металла. Гремит, в том числе, и версия Eclipse Cross со всеми ведущими колесами. Сможет ли успокоить его амбиции скромник Qashqai? Мы взяли на тест обе машины. Kia Seltos — первый тест-драйв будущего хита! Этот новый компактный кроссовер имеет все шансы стать бестселлером на российском рынке. Рассказываем о достоинствах и спорных решениях Киа Селтос.