Трое погибли, 42 пострадали: страшное ДТП автобуса и кроссовера

Поставил запасное колесо — руль сбился. Что я сделал не так? Иногда установка запасного колеса приводит к изменению положения рулевого колеса. Это когда вы едете прямо, а руль при этом повернут на несколько градусов в сторону. Почему так происходит и не стоит ли заехать на сервис? Отвечает эксперт «За рулем». Не разъехались во дворе (реальная история): и кто теперь виноват? Многие аварии сегодня оказываются записаны на видеорегистратор. Но даже это порой не спасает от неверно вынесенных решений о степени виновности того или иного водителя. Такие решения иногда оспариваются в суде. А что вы думаете об этом случае — кто из водителей не прав? Новая версия УАЗ Профи за... 1,43 млн рублей! Сколько?! Ульяновский автозавод расширил список модификаций полуторки Профи. Все новинки — грузовички классического формата, с кузовом или фургоном. Пример ГАЗели показывает, что без машин автобусного типа не обойтись, да и старушка-«буханка» требует замены.