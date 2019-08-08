Трое погибли, 42 пострадали: страшное ДТП автобуса и кроссовера — журнал За рулем

Трое погибли, 42 пострадали: страшное ДТП автобуса и кроссовера

Столкнувшиеся недалеко от Новороссийска автомобили упали с обрыва. Виновник аварии устанавливается.

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Страшное ДТП произошло в Краснодарском крае, недалеко от Новороссийска: на трассе Новороссийск — Керченский пролив столкнулись Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Авария произошла на 16-м километре автодороги, рядом с поселком Верхнебаканский. На фото видно, что в районе аварии действует ограничение скорости 40 км/ч.

Двигавшиеся в попутном направлении автомобили столкнулись в момент, когда кроссовер начал обгон автобуса, после чего водители не справились с управлением и оба автомобиля упали с обрыва. Всего в транспортных средствах находились 45 человек. Трое из них погибли — женщина и два подростка, еще 42 человек пострадал, в том числе 12 детей.


«По состоянию на 02:00 спасательные работы завершены. Все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу Новороссийска. К ликвидации последствий привлечена группировка РСЧС в составе: 184 человек, 50 ед. техники, в том числе от МЧС России 26 человек личного состава и 4 ед. техники. На месте происшествия установлены световые башни, работает тяжелая техника для проведения аварийно-спасательных работ. На месте происшествия развёрнута следственно-оперативная группа, работает команда психологов», — сообщили в МЧС Краснодарского края.

Известно, что 10 пострадавших в аварии человек были срочно прооперированы, среди них 4 ребенка.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Виновные в этом страшном ДТП устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

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