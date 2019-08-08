Новый законопроект содержит радикальные реформы, невыгодные перевозчикам, и не защищает права пассажиров.

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Законопроект о регулировании деятельности такси получил новую, более радикальную версию, ее подготовил комитет Госдумы по транспорту и строительству. Три основных нововведения касаются водителей, работать которыми запретят иностранным гражданам; тем, кто не имеет российского водительского удостоверения; тарифов, которые планируется корректировать по методике Минтранса, а также вводится аттестация водителей на знание города, где они работают.

Примечательно, что в законопроекте не содержится даже упоминаний о правах пассажиров. В результате документ, как пишет «Коммерсантъ», был раскритикован не только бизнесменами и некоторыми депутатами, но и правозащитниками, в том числе представителями Общероссийского объединения пассажиров.

На сегодняшний день деятельность такси регулируется уже устаревшими законами №69 и №259. Появление же новых норм откладывается на протяжении шести лет.

Работать таксистами предлагается запретить не только иностранцам и людям без российских водительских прав, но и имеющим судимость, а также тем, кто в течение 12 месяцев лишался прав по решению суда. Кроме того, автомобили такси обяжут оснащать тахографами, с помощью которых будут отслеживаться переработки. Для получения разрешения на перевозку людей потребуются справки о наличии парковки для стоянки такси и о возможности проведения медосмотров перед началом смены.

При критике документа было указано на то, что, например, тахографы стоят минимум 25 тыс. рублей и требуют регулярной калибровки, на что тоже нужны деньги. Кроме того, ужесточение требований к таксистам заставит их уйти в нелегальный сектор, где невозможно будет навести хоть какой-то порядок. Согласно статистике, водителями такси, например, в Москве, в 70% случаев работают иностранцы.

Согласно опросам, выяснилось, что поездки на такси гораздо выгоднее, чем владение собственным автомобилем.

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