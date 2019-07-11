Такие результаты получены по итогам исследования, проведенного компаниями «Ситимобил» и ResearchMe.

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Треть жителей России считают, что использование такси более выгодно, чем наличие собственного автомобиля. Среди москвичей доля еще выше — для 42% жителей столицы поездки на такси предпочтительней владения машиной.

При этом 78% автовладельцев также пользуются услугами такси. Почти половина — 44% — как минимум раз в неделю ездит на такси, а почти треть водителей вызывает такси несколько раз в неделю. И снова по этому показателю лидируют москвичи, 45% из которых неоднократно используют такси в течение недели.Большая часть респондентов (40%) тратит на такси менее 500 рублей в месяц, у 31% на поездки уходит от 500 до 1000 рублей, и только у 18% —1000-3000 рублей в месяц. Зато на содержание личного автомобиля у 25% россиян затраты в год составляют 30 000–50 000 в год, чуть меньше водителей тратит на машину до 30 000 рублей в год, а 17% расходует на автомобиль от 51 000 до 80 000 рублей ежегодно.

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