Чемоданы, мокрые зонтики и хлопанье дверьми — что таксистов раздражает в пассажирах — журнал За рулем

Чемоданы, мокрые зонтики и хлопанье дверьми — что таксистов раздражает в пассажирах

Cреди перевозчиков Москвы, Санкт-Петербурга и Казани провели опрос, чтобы выяснить, что вызывает недовольство у водителей такси.

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Все мы прекрасно знаем, что нам, пассажирам, не нравится в таксистах, но стало интересно подойти к проблеме с другой стороны — ведь пассажиры тоже встречаются не очень приятные! По просьбе «За рулем» сервис заказа перевозок «Везёт» провел исследование на тему, что больше всего раздражает таксистов. В опросе приняло участие 494 профессиональных водителя.

В рейтинге самых раздражающих факторов лидируют пьяные пассажиры (82%) — это самая нелюбимая у перевозчиков категория клиентов, потому что предсказать исход такой поездки невозможно. Не очень приятно таксистам также, когда пассажиры не предупреждают, что будут с маленькими детьми или животными, потому что у перевозчика может не оказаться детского кресла или возможна аллергия на шерсть, это отметили 65% опрошенных. В большинстве приложений для заказа такси есть такие опции уведомления, а если вы делаете заказ по телефону, не забывайте сказать об этом оператору.

Водители также не любят, когда компания пассажиров пытается вчетвером или впятером усесться в одну машину (63%). Это запрещено правилами дорожного движения, даже если вы «если что, пригнетесь» или «тут всего 500 метров».

60% перевозчиков также бывают недовольны, когда пассажиры пытаются взять чемоданы или большие пакеты в салон — для этого существует багажник. Столько же таксистов негодуют, когда клиенты отряхивают ноги от снега в салоне или кладут мокрый зонт на сиденье. Хотя, скорее всего, вслух этого и не скажут.

Перевозчики не в восторге, когда пассажиры едят в салоне (33%): особенно раздражают хрустящие снеки, шаурма и мороженое. Кроме того, всегда следует спрашивать у водителя разрешение на курение в автомобиле.

Водители очень переживают, когда родители не следят за детьми в салоне (19%), потому что те могут случайно испачкать сиденья или стекла.

Ну и последнее — оказывается, многие пассажиры такси любят хорошенько хлопнуть дверью, так сказать «для надежности» и из добрых побуждений; так вот, таксисты очень просят так не делать (29%), когда за день это происходит до 10 раз, ну очень раздражает!

Водитель Денис, Казань.

Сразу обращаешь внимание, если пассажир не поздоровался, ведь это обычная вежливость! Раздражает, когда пассажиры без спроса начинают курить в салоне: даже электронные сигареты имеют специфический запах, который не понравится некурящему человеку. Еще не очень люблю, когда пассажиры просят включить свою музыку или без спроса переключают радио.

Водитель Сергей Лисник, Санкт-Петербург.

У нас заметно упала культура поведения у пассажиров, много пьяных и неадекватных. Коллеги рассказывают, что участились случаи, когда при заказе поездки по нескольким адресам пассажиры сбегают, не оплачивая заказ. Буквально три недели назад у меня произошла неприятная история: 2 часа ночи, на «адресе» нетрезвая семейная пара с маленьким ребенком. У меня не было детского кресла, поэтому я отказался от поездки и предложил помочь вызвать другую машину. Но мужчина и женщина еще в течение 10 минут ругались со мной и предлагали оплатить все штрафы, не понимая, что дело не в деньгах, а в безопасности.

Водитель Сергей Романцев, Санкт-Петербург.

Больше всего не нравится, когда подъезжаешь к «адресу», ждешь, клиент не выходит и не берет трубку, в итоге заказ снимается, а ты теряешь время. Я работаю в такси с 2013 года и неприятных ситуаций было немного. Однажды у меня был клиент — деловая женщина, которая заказала сложную поездку по нескольким банкам. Обычно в таких случаях я беру небольшую предоплату, но мы заболтались с этой пассажиркой, и она вызвала у меня доверие. На 4-м или 5-м адресе женщина сбежала не заплатив, ничего уж тут не поделаешь!

Ну а в целом таксисты народ дружелюбный и считают, что «нет такого клиента, с которым нельзя договориться».

Фото: depositphotos.com

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