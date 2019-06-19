Cреди перевозчиков Москвы, Санкт-Петербурга и Казани провели опрос, чтобы выяснить, что вызывает недовольство у водителей такси.

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Все мы прекрасно знаем, что нам, пассажирам, не нравится в таксистах, но стало интересно подойти к проблеме с другой стороны — ведь пассажиры тоже встречаются не очень приятные! По просьбе «За рулем» сервис заказа перевозок «Везёт» провел исследование на тему, что больше всего раздражает таксистов. В опросе приняло участие 494 профессиональных водителя.

В рейтинге самых раздражающих факторов лидируют пьяные пассажиры (82%) — это самая нелюбимая у перевозчиков категория клиентов, потому что предсказать исход такой поездки невозможно. Не очень приятно таксистам также, когда пассажиры не предупреждают, что будут с маленькими детьми или животными, потому что у перевозчика может не оказаться детского кресла или возможна аллергия на шерсть, это отметили 65% опрошенных. В большинстве приложений для заказа такси есть такие опции уведомления, а если вы делаете заказ по телефону, не забывайте сказать об этом оператору.

Водители также не любят, когда компания пассажиров пытается вчетвером или впятером усесться в одну машину (63%). Это запрещено правилами дорожного движения, даже если вы «если что, пригнетесь» или «тут всего 500 метров».

60% перевозчиков также бывают недовольны, когда пассажиры пытаются взять чемоданы или большие пакеты в салон — для этого существует багажник. Столько же таксистов негодуют, когда клиенты отряхивают ноги от снега в салоне или кладут мокрый зонт на сиденье. Хотя, скорее всего, вслух этого и не скажут.

Перевозчики не в восторге, когда пассажиры едят в салоне (33%): особенно раздражают хрустящие снеки, шаурма и мороженое. Кроме того, всегда следует спрашивать у водителя разрешение на курение в автомобиле.

Водители очень переживают, когда родители не следят за детьми в салоне (19%), потому что те могут случайно испачкать сиденья или стекла.

Ну и последнее — оказывается, многие пассажиры такси любят хорошенько хлопнуть дверью, так сказать «для надежности» и из добрых побуждений; так вот, таксисты очень просят так не делать (29%), когда за день это происходит до 10 раз, ну очень раздражает!

Водитель Денис, Казань.

— Сразу обращаешь внимание, если пассажир не поздоровался, ведь это обычная вежливость! Раздражает, когда пассажиры без спроса начинают курить в салоне: даже электронные сигареты имеют специфический запах, который не понравится некурящему человеку. Еще не очень люблю, когда пассажиры просят включить свою музыку или без спроса переключают радио.

Водитель Сергей Лисник, Санкт-Петербург.

— У нас заметно упала культура поведения у пассажиров, много пьяных и неадекватных. Коллеги рассказывают, что участились случаи, когда при заказе поездки по нескольким адресам пассажиры сбегают, не оплачивая заказ. Буквально три недели назад у меня произошла неприятная история: 2 часа ночи, на «адресе» нетрезвая семейная пара с маленьким ребенком. У меня не было детского кресла, поэтому я отказался от поездки и предложил помочь вызвать другую машину. Но мужчина и женщина еще в течение 10 минут ругались со мной и предлагали оплатить все штрафы, не понимая, что дело не в деньгах, а в безопасности.

Водитель Сергей Романцев, Санкт-Петербург.

— Больше всего не нравится, когда подъезжаешь к «адресу», ждешь, клиент не выходит и не берет трубку, в итоге заказ снимается, а ты теряешь время. Я работаю в такси с 2013 года и неприятных ситуаций было немного. Однажды у меня был клиент — деловая женщина, которая заказала сложную поездку по нескольким банкам. Обычно в таких случаях я беру небольшую предоплату, но мы заболтались с этой пассажиркой, и она вызвала у меня доверие. На 4-м или 5-м адресе женщина сбежала не заплатив, ничего уж тут не поделаешь!

Ну а в целом таксисты народ дружелюбный и считают, что «нет такого клиента, с которым нельзя договориться».

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