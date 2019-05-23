Чаще других чаевые оставляют сотрудники сферы сельского хозяйства и автопрома.

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Опрос, в котором поучаствовало более 8100 россиян, провели аналитики сервиса Ситимобил при поддержке компании ResearchMe. На вопрос «оставляете ли вы чаевые водителям такси?» половина респондентов ответили, что делают это время от времени. Треть пассажиров никогда не оставляет водителю «на чай», а 17% делают это при каждой поездке.

Щедрость пассажиров зависит от региона проживания. Так, жители Грозного в 81% случаев оставляют чаевые. Благодарные пассажиры также живут в Балашихе (38%), Астрахани (33%), Химках (32%), Архангельске (31%), Белгороде (31%), Симферополе (31%), Нальчике (31%), Севастополе (30%), Владикавказе (29%) и Домодедово (29%).

Прижимистыми оказались жители Люберец — 56% признались, что никогда не оставляют чаевые в такси. Жители Тюмени (53%), Ставрополя (53%), Чебоксар (51%), Томска (48%), Иркутска (47%), Екатеринбурга (46%), Костромы (44%), Новосибирска (43%), Иваново (43%), Смоленска (43%) и Твери (43%) также никогда не оставляют чаевых.

Также исследователи рассказали, люди каких профессий понимают, что труд таксистов не так уж легок, и стремятся поощрить их чаевыми. 37% работников, занятых в сфере сельского хозяйства и фермерства, всегда оставляют водителям «на чай». Также это 28% тех, кто задействован в автопроме. 26% работников сферы туризма также всегда дают «на чай» водителям.

Не считают нужным давать на чай сотрудники муниципальной и госслужбы (44%), работники IT-сферы (41%), а также сферы образования (40%).

Чаще всего пользователи оставляют чаевые, когда им понравился водитель (58%) — помог с багажом, придержал дверь. Также щедрость пассажиров зависит от их настроения в конкретный момент, особенно благодарны бывают мужчины, когда они навеселе.

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