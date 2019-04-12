Чиновников пересаживают на такси. Правда, пока в одном регионе

Использовать такси в качестве служебного транспорта начнут в качестве эксперимента чиновники Пермского края.

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Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе прямого эфира в Instagram, отвечая на вопрос, почему госслужащие ездят на служебных автомобилях от дома до работы и на это «выделяют по 7 млн рублей ежегодно».

Он ответил, что это неправда, чиновники используют служебный транспорт исключительно для поездок в командировки, но что и в командировки они, в принципе, могут ездить на общественном транспорте, но тогда нужно будет увеличить их штат, ведь тогда в один день не уложиться.

«Сейчас на служебных автомобилях за один день они успевают посетить несколько населенных пунктов и вернуться в Пермь на совещание, иначе не получается», — отметил губернатор.

Но все поездки учитываются, все пытаются оптимизировать, так, была снижена стоимость аренды автомобилей по системе закупок. Сейчас час для машин эконом-класса стоит 367 рублей, а для автомобилей бизнес-класса (например, Toyota Camry) — 500–560 рублей.

Решетников пообещал, что в перспективе в крае будут экспериментировать с вызовом такси для чиновников через приложения на смартфоне. Это может быть Яндекс-такси и подобные. Служебный транспорт работники будут использовать исключительно для поездок в командировки.

Фото: «За рулем»