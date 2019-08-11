Наше будущее: топ-5 самых интересных автостартапов

Uber сделал заказ такси в два клика нормой. BlaBlacar убедил весь мир, что садиться в машину к незнакомцам для совместных путешествий — выгодно и удобно. Вот еще пять стартапов, которые могут изменить автоиндустрию в ближайшие 10 лет.

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Напомним, что стартап — это проект, задача которого привнести нечто принципиально новое и прорывное в нашу жизнь. Несмотря на высокие риски, это один из немногих способов быстро заявить о себе, заработав капитал и известность.

WayRay

Идея стартапа заключается в том, чтобы проецировать голографическое изображение с подсказками для водителя прямо на лобовое стекло автомобиля, используя технологию дополненной реальности. Его основатель Виталий Пономарев придумал это в 2012 году после того, как отвлекся на обычный GPS-навигатор и попал в аварию. Чтобы воспользоваться разработкой, необходимо установить на приборную панель машины небольшой лазерный проектор и визор, а также подключить к OBD-II порту автомобиля прибор, собирающий данные о его передвижении, расходе топлива, поведении водителя и прочих переменных. Управлять устройством можно с помощью жестов. Штаб-квартира WayRay расположена в Цюрихе, центр разработок — в Москве. У компании есть представительства в США, Гонконге, Китае и Германии.

МЭТР

Это «Uber для эвакуаторов» родом из России. Он показывает доступных и проверенных стартапом исполнителей, сортируя их по цене, расстоянию и рейтингу. Вызов эвакуатора или технической помощи доступен в несколько кликов, и больше никаких длительных объяснений о месте аварии — координаты сломавшегося автомобиля приложение определяет автоматически.

Таким образом вызвать эвакуатор можно по аналогии с заказом такси. Нужно просто ответить на несколько вопросов в приложении и по желанию добавить фото. Через приложение можно заказать мобильный шиномонтаж, подвоз топлива, вызвать технического специалиста для подзарядки аккумуляторной батареи или любого другого мелкого ремонта на месте. Также сервис предлагает бесплатную онлайн-консультацию автомеханика.

Zoox

Стартап из Калифорнии разрабатывает полностью автономное беспилотное такси. Команда настроена создать нечто большее, чем просто машину с компьютером. Это экологичный автомобиль, а его дизайн, по замыслу разработчиков, должен способствовать общению пассажиров — сиденья в нем расположены друг напротив друга. Стартап уже собрал более 500 млн долларов. Но без проблем не обошлось: в марте 2019 года Tesla подала на него в суд, обвинив в краже конфиденциальной информации. Тем не менее Zoox продолжает развиваться, недавно отпраздновав 5-летний юбилей.

EV Safe Charge

Электрокары все активнее «прописываются» в нашей жизни, поэтому стартап EV Safe Charge разрабатывает удобную инфраструктуру для их зарядки. Причем ключевое слово здесь именно «удобную». Он предлагает разные варианты станций от топовых производителей, есть даже мобильные беспроводные, которые «доставляют энергию» в труднодоступные места. Правда, сам стартап пока функционирует только на территории США. Компания помогает потребителям подобрать и установить оптимальный вариант зарядной станции для личного или коммерческого использования. Так, один из ее клиентов — пятизвездочный отель, хотел оборудовать у себя станцию для зарядки Tesla, не подозревая, что она будет работать только для этой марки и не подойдет для других электрокаров. В итоге отель выбрал универсальный вариант, но ошибка в данном случае стоила бы дорого.

Electric Vision Aircrafts (EVA)

Во многих фильмах про будущее машины не ездят, а летают. Вполне вероятно, что этот французский стартап скоро воплотит данную фантазию в реальность. Он разрабатывает X01 — двухместный самолет, который способен развивать скорость до 400 километров в час. Транспортное средство занимает площадь в 10 квадратных метров, летает бесшумно, а безопасность его передвижения обеспечивает радар и 12 камер для полностью автономного полета. Дата официального релиза X01 пока не обозначена, но компания уже принимает заявки на покупку транспортного средства — для предзаказа просят внести 284 тыс. долларов.

Мультимедийная система автомобилей в ближайшем будущем станет виртуальной. Ее уже тестируют в Porsche.

Фото: depositphotos.com и сайты стартапов

