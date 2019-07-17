Виртуальная реальность все-таки проникла в автомобили

Мультимедийная система автомобилей в ближайшем будущем станет виртуальной. Ее уже тестируют в Porsche.

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Любой, кто пробовал виртуальную реальность, знает, что она вызывает укачивание. Теперь представьте себе ощущения от виртуальной реальности на заднем сиденье едущего автомобиля — и добро пожаловать в будущее с Porsche!

Вопреки ожиданиям, новая разработка «снимает симптомы укачивания». Как заявляют разработчики из Porsche и стартапа Holoride, их мультимедийная система позволит пассажирам погрузиться в многочисленные миры виртуальной реальности.

Гарнитура оснащена различными датчиками и связана с разными системами автомобиля, что позволяет в реальном времени адаптировать виртуальную реальность под динамику машины. Таким образом, если автомобиль движется по дуге, космический челнок, например, в котором «путешествует» пассажир, также будет лететь по дуге. Система также способна подгонять продолжительность игр и других развлечений под время, необходимое для поездки.

«Holoride открывает новое измерение автомобильных развлечений. За последние несколько недель команда доказала, на что способна эта технология. Мы с нетерпением ждем следующих совместных шагов вместе», — говорит менеджер проекта Smart Mobility в Porsche Анья Мертенс.

Технология находится уже на стадии тестирования — стартап ставит перед собой цель вывести автомобильные гарнитуры виртуальной реальности на рынок в ближайшие три года. До этого с новой мультимедийной системой можно будет ознакомиться на разных мероприятиях. Например, на выставке Startup Autobahn Expo, которая пройдет в Штутгарте с 23 июля. Если у вас не получится посетить это мероприятие, не расстраивайтесь, потому что Porsche и Holoride продемонстрируют новую систему на автосалоне во Франкфурте 20 сентября 2019 года.

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Фото: Porsche, Holoride