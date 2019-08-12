5 человек погибли в крупном ДТП в Подмосковье

На западе Московской области произошла авария, в которой погибли пятеро и пострадали еще семь человек.

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В Московской области, на 159-м километре федеральной автомобильной дороги М-9, находящемся на территории городского округа Шаховская, произошла авария, в которой погибли пять человек и еще семеро, в том числе двое детей, пострадали.

По версии следователей, грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулся с едущим в попутном направлении кроссовером, который ударом выбросило на полосу встречного движения, где во внедорожник врезался микроавтобус.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, 159 км ФАД М-9. В результате ДТП движение на автодороге не затруднено. На месте происшествия возгорания и розлива топлива нет. Есть пострадавшие», — сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Пять человек в результате лобового столкновения погибли на месте, еще семеро пострадали. Среди них — двое детей. Все они были доставлены в больницу Волоколамска с травмами различной степени тяжести. Одному из детей требуется перевод в другую больницу.

«В результате дорожной аварии на трассе М9 пострадало семь человек — пять взрослых и двое детей. Все они доставлены в Волоколамскую больницу. Взрослые находятся в удовлетворительном состоянии (у них мелкие порезы), а дети находятся в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент решается вопрос о маршрутизации одного ребенка в другое лечебное учреждение», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Министерства здравоохранения Московской области Елены Романовой.

В данный момент выясняются причины аварии, из-за которых грузовой автомобиль столкнулся с едущим в том же направлении кроссовером.

В похожей аварии кроссовера и микроавтобуса, произошедшей недавно на трассе М-5, погибли 7 человек.

Фото: ТАСС