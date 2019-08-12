5 человек погибли в крупном ДТП в Подмосковье

Uber сделал заказ такси в два клика нормой. BlaBlacar убедил весь мир, что садиться в машину к незнакомцам для совместных путешествий — выгодно и удобно. Вот еще пять стартапов, которые могут изменить автоиндустрию в ближайшие 10 лет.
Читатель «За рулем» не смог самостоятельно разобраться в маркировках фары на своем автомобиле и обратился за помощью. Наши эксперты всегда готовы помочь, причем совет будет полезен любому автовладельцу.
Компактные кроссоверы разбились на два лагеря: массовые серые мышки и стильные, но умеренно популярные у нас персонажи. Kia Soul умудряется уже много лет воевать на два фронта. Он самобытен, если не сказать экстравагантен, но стабильно пользуется спросом.
Volvo XC70 II продавался в нашей стране с 2007 по 2016 год. Автомобиль поистине универсальный, подходящий и для путешествий, и для перевозки большого багажа. Чем еще привлекает автомобиль, рассказываем в обзоре модели.
Отличий у обновленного Суперба немного — преимущественно косметические. Он стал наряднее и ярче. В салоне машин дорогих комплектаций больше хромированного блеска. Оно и понятно: один из главных рынков для Суперба — Китай.
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