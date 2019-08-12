Те, кто не может позволить себе купить новую машину, с надеждой смотрят на китайские подержанные, считает он.

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Лу Чэн из китайского издания Baijiahao выразил свое мнение об открытии экспорта китайских автомобилей в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму. Он напомнил, что партия из 300 автомобилей с пробегом китайского производства станет первой, отправленной за границу по программе, которую Министерство коммерции КНР утвердило в мае этого года.

Сначала все удивились, пишет китайский журналист, слова которого приводят inosmi.ru, почему Россия попала в одну компанию с Камбоджей и Мьянмой, где своя автомобильная промышленность практически отсутствует, а в Нигерии есть лишь несколько мелкомасштабных сборочных производств.

Но ему не кажется странным, что российский рынок обратил внимание на китайские подержанные автомобили. За последние пять лет в России стало сложнее зарабатывать деньги и покупать машины. Эти годы стали тяжелыми как для автомобильного рынка, так и для всей экономики в целом. В 2014 году упали цены на нефть, обвалился рубль, на страну были наложены санкции, а в 2015 году все эти факторы начали активно проявляться.

Он передает разговор в мае 2018 года с российским солдатом, который был весьма обеспокоен проблемой покупки машины. Пять лет назад он начал копить на автомобиль, потому что этого очень хотела жена, но так и не смог этого сделать, поэтому его брак трещит по швам, и жена грозится от него уйти.

В 2015 году российский автомобильный рынок потерпел крах, потом он медленно восстанавливался, но подъем 2017–2018 года журналист объясняет исключительно государственными субсидиями. В 2019 году помощь правительства сократилась, и продажи снова стали падать.

Журналист отмечает, что ему ясна причина — среднегодовой доход обычной российской семьи упал за эти пять лет на 40%, а средняя цена на автомобиль, зависящая от курса рубля, возросла на 66%. Стал расцветать рынок подержанных машин, но и он на грани падения, ведь вместе с увеличением цен на новые автомобили дорожают и подержанные.

Поэтому новость о том, что китайские подержанные автомобили направляются в Россию, и вызвала такой интерес. Хотя когда оказалось, что б/у хлам из Европы и Японии россиянам уже не по карману, у них возник вопрос, будет ли китайский б/у хлам такой же, как европейский, то есть комфортнее, надежнее и долговечнее автомобилей российского производства?

В этом только предстоит убедиться, но далеко не все в Поднебесной верят в перспективы проекта. В России высокая налоговая ставка на ввоз подержанных автомобилей (25% таможенная пошлина и 20% налог на добавочную стоимость), что сокращает ценовое преимущество для всех ввозимых машин, включая китайские. Кроме того, многие уверены в дальнейшем ухудшении экономической ситуации в России, а значит, часть населения может и вовсе отказаться от покупки машины, не только новой, но и подержанной.

Специалисты опасаются , что в Россию могут попасть не сертифицированные и не предназначенные для постоянного использования в России автомобили. Кроме того, на первых порах могут возникнуть трудности с запчастями.

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