Jaguar Land Rover будет использовать платформу BMW

Сотрудничество между двумя производителями может оказаться значительно шире, чем планировалось ранее.

Сделка между двумя компаниями, которая началась с совместной работы над электроприводом (EDU), открыла перспективу дальнейшего сотрудничества между компаниями. Так, источники в автомобильной отрасли недавно обнаружили, что немецкий автопроизводитель собирается поставлять JLR четырех- и шестицилиндровые двигатели внутреннего сгорания, в том числе для применения в гибридных автомобилях.

И очередная новость — JLR и BMW объединяются, чтобы использовать новую платформу для небольших автомобилей.

Пара суперэкономичных кроссоверов Jaguar (обычного и купе), которые уже находятся в разработке, вероятно, будут базироваться на новой переднеприводной платформе FAAR, разработанная немецким концерном BMW, об этом стало известно изданию Autocar. Скорее всего, они будут носить имя Pace, как часть семейства кроссоверов фирмы.

Кроме того, модели Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport следующего поколения, которые должны появиться во второй половине следующего десятилетия, могли бы получить общую платформу с Mini Countryman следующего поколения и BMW X1.

Возможность использовать общие с BMW платформы позволяет компании Jaguar Land Rover задуматься и над возрождением модели Land Rover Freelander.

Таким образом, принудительное движение к электрификации, на котором настаивают экологи, заставляет кооперироваться даже самых прибыльных автопроизводителей. Ну а дальше возникают идеи по углублению сотрудничества, как в случае с Jaguar Land Rover и BMW.

Платформа BMW FAAR, недавно появившаяся на новом BMW 1 серии, была разработана для бензиновых, гибридных и полностью электрических силовых агрегатов. Она вполне подходит для JLR, потому что она рассчитана на автомобили длиной от 4,2 до 4,6 м — это минимальная длинна для транспортных средств, предполагающих использование электрических батарей.