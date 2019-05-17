Диоды по кругу и цифровые приборы: новые детали о самом доступном BMW

Премьера BMW 1-й серии нового поколения приближается, но пока автомобиль не рассекречен полностью. Зато баварцы порциями выдают информацию о том, какой окажется самая доступная машина бренда.
Из новых фотографий закамуфлированного прототипа становится ясно, что как минимум в топовых версиях BMW 1-й серии будет оснащаться полностью светодиодной оптикой. Появится и цифровая панель приборов, которая как минимум внешне напоминает ту, что стоит на «старших» BMW — от 3-й серии до X7.
Ранее «За рулем» уже сообщал, что BMW 1-й серии переходит на переднеприводную платформу FAAR, которая позволит сделать компактный хэтчбек легче. Покупателям предложат машины с бензиновым (базовой станет версия 118i со 140-сильным 1.5) и дизельным (как минимум 193-сильный вариант 120d с 2.0) моторами. На выбор клиента — 7-ступенчатая роботизированная коробкая с двумя сцеплениями или 8-ступенчатый автомат, передний или полный привод x-Drive.
Все официальные данные о BMW 1-серии станут известны под конец лета. Презентация машины состоится в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте, хотя исчерпывающую информацию о новинке по традиции раскроют раньше.
- Первые технические подробности о двигателях и приводе нового BMW 1-й серии «За рулем» сообщал месяц назад.
- И даже показал его без камуфляжа.
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