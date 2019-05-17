Диоды по кругу и цифровые приборы: новые детали о самом доступном BMW

Немецкая марка BMW опубликовала очередную порцию официальных тизеров нового хэтчбека 1-й серии.

BMW 1-й серии
BMW 1-й серии

BMW > 1-й серии

Премьера BMW 1-й серии нового поколения приближается, но пока автомобиль не рассекречен полностью. Зато баварцы порциями выдают информацию о том, какой окажется самая доступная машина бренда.

Из новых фотографий закамуфлированного прототипа становится ясно, что как минимум в топовых версиях BMW 1-й серии будет оснащаться полностью светодиодной оптикой. Появится и цифровая панель приборов, которая как минимум внешне напоминает ту, что стоит на «старших» BMW — от 3-й серии до X7.

Ранее «За рулем» уже сообщал, что BMW 1-й серии переходит на переднеприводную платформу FAAR, которая позволит сделать компактный хэтчбек легче. Покупателям предложат машины с бензиновым (базовой станет версия 118i со 140-сильным 1.5) и дизельным (как минимум 193-сильный вариант 120d с 2.0) моторами. На выбор клиента — 7-ступенчатая роботизированная коробкая с двумя сцеплениями или 8-ступенчатый автомат, передний или полный привод x-Drive.

Все официальные данные о BMW 1-серии станут известны под конец лета. Презентация машины состоится в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте, хотя исчерпывающую информацию о новинке по традиции раскроют раньше.

Фото: BMW
Диоды по кругу и цифровые приборы: новые детали о самом доступном BMW
Диоды по кругу и цифровые приборы: новые детали о самом доступном BMW
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