Ожидается, что BMW представит первый в своей истории переднеприводный автомобиль осенью на автосалоне во Франкфурте.

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Недавно компания BMW опубликовала снимки новой модели 1-й серии, на которых автомобиль был в камуфляже. Но сегодня появились фотографии машины без него. Опубликовал их болгарский сайт Dizzyriders https://dizzyriders.bg, который утверждает, что это фото серийной версии автомобиля.

Если предположить, что так оно и есть, то переход BMW 1-й серии с заднеприводной на переднеприводную платформу заметно отразился на пропорциях и дизайне автомобиля. Хэтчбек кажется выше из-за того, что его капот стал короче. Теперь двигатели устанавливаются не продольно, а поперечно, что позволяет сделать подкапотное пространство компактнее.

Автомобиль имеет некоторое сходство с кроссовером X2 и, судя по обвесу, перед нами версия M135i xDrive. Фотографий салона новинки нет, но благодаря папарацци мы знаем, что модель будет оснащаться такой же приборной панелью, как BMW 3-й серии.

Новый переднеприводный BMW 1-й серии получит трех- и четырехцилиндровые турбированные двигатели, самым мощным среди которых станет 2-литровый мощностью 306 л.с. и 450 Нм. Оснащенный 8-ступенчатым автоматом, этот более легкий хэтчбек сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,9 секунды.

Подробнее о новом поколении BMW 1-й серии можно узнать здесь.

В ближайшее время BMW покажет нам еще одну недорогую новинку — 4-дверный BMW Gran Coupe 2-й серии.

Фото: Dizzyriders