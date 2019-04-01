Появились новые подробности о самом недорогом BMW

Новое поколение BMW 1-й серии будет оснащаться 3-цилиндровыми двигателями и получит передний привод.

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В конце этого года BMW официально представит новое поколение модели 1-й серии. Уже стали известны подробности об автомобиле и, в частности, о его линейке двигателей.

В базовой комплектации BMW 1-й серии оснастят 3-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Его мощность составит 140 л.с., а объем — 1,5 литра. Эта версия модели получит индекс 118i. То есть версии 116i может не быть. Работать двигатель будет в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Благодаря большей мощности и новой коробке разгоняться самый недорогой переднеприводный BMW до 100 км/ч сможет менее чем за 8,7 секунды.

В линейке моторов предлагается и турбодизель. Оснащенный им автомобиль выйдет под индексом 120d. Под капотом данной версии будет устанавливаться 2-литровый двигатель мощностью 193 л.с. Турбодизельная «копейка» получит 8-ступенчатый автомат и, на выбор покупателя, передний или полный привод xDrive.

Позже появится и версия модели с гибридной силовой установкой, которая будет оснащаться обновленной трансмиссией, позаимствованной у Mini Cooper SE Countryman. К слову, Mini этот имеет трехцилиндровый бензиновый двигатель, работающий в паре с электромотором. Суммарная мощность установки составляет 224 л.с. и 385 Нм.

Переход на переднеприводную платформу FAAR позволит сделать новый BMW 1-й серии легче примерно на 20 килограммов. При этом он станет экономичнее и динамичнее.

Также BMW работает над созданием GranCoupe 2-й серии.

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Фото: BMW