Старым машинам запретят ездить. А сколько лет вашей?

В Минтрансе рассматривают предложение о запрете использования транспортных средств, достигших предельного срока эксплуатации. Ранее с ним выступил Комитет Госдумы.

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Экологические проблемы автотранспорта обсуждались на круглом столе в Госдуме еще в конце июня, по его итогам парламентарии подготовили рекомендации, которые направили в Минпромторг и Минтранс. По статистике ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Идея Думского комитета по экономической политике и промышленности заключается в том, чтобы проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». О каких автомобилях идет речь и какой предельный возраст рассматривается, пока не уточняется. Сегодня таких ограничений нет, кроме тех, что касаются автобусов, задействованных в детских перевозках. Они должны быть младше десяти лет, но эта норма вступает в силу только в 2020 году.

Минтранс получил предложение Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности и уже его прорабатывает, сообщили в ведомстве агентству ТАСС. В Минпромторге также подтвердили получение соответствующего предложения.

Кроме того, известно, что и сам Минтранс ранее выдвигал идею ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7–15 годами, и даже подготовил законопроект, но до Госдумы он не дошел.

Что касается идеи Комитета Госдумы, то, по сведениям издания «КоммерсантЪ», его поддержали крупнейшие российские автопроизводители — КАМАЗ, Sollers и ГАЗ, хотя это и неудивительно, ведь они заинтересованы в том, чтобы автотехнику обновляли как можно чаще.

Правда, некоторые эксперты считают такой законопроект вредным и способным нанести удар по экономике, потому что люди ездят на старых машинах не потому, что им это нравится, а потому, что у них нет денег на новые, и это следует учитывать.

