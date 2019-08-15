15 минут на оформление ДТП по европротоколу: новое приложение

В Российском союзе автостраховщиков обещают выпустить его уже к осени.

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О том, что РСА готовит новое мобильное приложение для электронного оформления ДТП по европротоколу, заявил глава ведомства Игорь Юргенс.

«Каждый автовладелец, который его скачает, сможет ввести в него данные о нескольких своих полисах — это, как правило, полисы по автомобилям, которыми пользуются члены семьи. Также у него будет возможность воспользоваться европротоколом, потратив на оформление ДТП, если оно случится, не более 15 минут», — рассказал он агентству РИА «Новости».

Приложением будет управлять страховой регулятор — Банк России. Электронное извещение о ДТП по европротоколу будет действовать сначала в четырех пилотных регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Одно приложение помощи автовладельцам уже действует — «ДТП. Европротокол», но оно лишь позволяет поэтапно зафиксировать обстоятельства ДТП: проверить соответствие условиям европротокола, сфотографировать повреждения, отметить координаты аварии.

Новое приложение проще и должно работать быстрее. Сначала оба сервиса будут существовать параллельно, а потом их сольют в единую программу.

Для того чтобы оформить ДТП по европротоколу, нужно, чтобы авария соответствовала ряду условий: в ней должно быть не более двух участников с действующими полисами ОСАГО и отсутствие пострадавших людей, только повреждения «железа».