8,5 тысяч автовладельцев нажаловались на ОСАГО — журнал За рулем

8,5 тысяч автовладельцев нажаловались на ОСАГО

Теперь можно жаловаться омбудсмену. В июле в Службу финансового уполномоченного поступило в 3,5 раза больше обращений, чем месяцем ранее. Большинство из них связано с ОСАГО.

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С 1 июня досудебные споры клиентов со страховщиками рассматривает финансовый уполномоченный (омбудсмен). Клиенты, имеющие претензии к страховой компании по ОСАГО, каско или добровольному ОСАГО, должны обращаться к нему для досудебного урегулирования спора, причем все обращения бесплатны. В июле 2019 года в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного поступило 8478 обращений, сообщил главный финансовый омбудсмен России Юрий Воронин.

Рост количества обращений, полагают в ведомстве, может быть связан с тем, что все больше граждан узнают о новом порядке урегулирования споров со страховщиками. Чаще всего обращаются с жалобами по договорам ОСАГО (96,4%), из которых 39,5% связаны с несогласием заявителей с размером страховой выплаты. Средний размер требований по «автогражданке» в июле увеличился на 14% и составил 206 607 рублей. На втором и третьем местах в списке претензий автовладельцев — выплата возмещения и нарушение сроков выплаты. 1% обращений поступил по поводу ненадлежащего качества выполненного ремонта.

По поступившим запросам в июле финансовый омбудсмен принял 193 решения. Что интересно, количество решений, принятых в пользу потребителей и в пользу страховых организаций — равное, отмечает глава ведомства Юрий Воронин.

Подать обращение клиент страховой компании может как в письменной, так и в электронной форме, 6690 обращений подано через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного.

Подача обращения не требует специальных познаний, и при необходимости сделать это помогут специалисты службы. Омбудсмен отвечает на обращение в течение 15 рабочих дней с даты подачи. Решения финансового арбитра обязательны для выполнения страховой компанией.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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