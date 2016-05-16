8,5 тысяч автовладельцев нажаловались на ОСАГО

Новая Renault Arkana: чем она лучше Дастера и Каптюра? Такого сочетания цены и стиля российский рынок доселе не видел! Kia Rio X-Line — Renault Sandero Stepway City: кровная месть Кто помнит мой тест, в котором сошлись X-Line и Lada XRAY Cross, поймет желание Sandero Stepway отомстить за брата по альянсу. 10 минусов подержанной Toyota Vitz II поколения В регионах, находящихся восточнее от МКАДа, крошечный Toyota Vitz второго поколения пользуется большой популярностью и народной любовью. Это шустрый, компактный, надежный и ликвидный автомобиль. Но есть у японской малолитражки несколько минусов, о которых стоит знать перед покупкой автомобиля.