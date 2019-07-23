Новые изменения в ОСАГО: можно оформить убытки через Госуслуги — журнал За рулем

Новые изменения в ОСАГО: можно оформить убытки через Госуслуги

Подготовлены и другие изменения в «автогражданке».

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Банк России разработал и опубликовал на своем сайте изменения в правила работы ОСАГО. Так, с 29 октября 2019 года водители смогут оформить европротокол (упрощенное оформление аварии без вызова сотрудников Госавтоинспекции) через портал госуслуг.

Возможно это в том случае, когда направляемое страховщику извещение о ДТП участники аварии подписали в электронном виде. При этом сами файлы направляются автоматически программным обеспечением, за работу которого водители ответственности не несут.

Если в аварии пострадали люди и в связи с этим на место в обязательном порядке прибыли сотрудники полиции, водители не должны оформлять извещение о ДТП, в этом случае все сведения зафиксируют автоинспекторы.

И еще пара изменений про оформление договоров страхования. Страховая компания вправе проверить сведения, которые автовладелец занес в заявление о заключении электронного ОСАГО, в базах органов власти. Если представленная автовладельцем информация не соответствует сведениям в государственных информсистемах, страховщик вправе приостановить оформление электронного полиса. Но проверка должна занять не более 20 минут, и если через это время ответ от госоргана не будет получен (например, из-за технического сбоя), договор ОСАГО обязаны заключить.

В бланке полиса ОСАГО больше не будет номера серии, оформлять «автогражданку» на старых полисах разрешат до 1 февраля 2020 года.

Все необходимые изменения в подзаконные акты вступят в силу вместе с изменениями в Законе об ОСАГО — 29 октября 2019 года.

Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

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