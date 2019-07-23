Новые изменения в ОСАГО: можно оформить убытки через Госуслуги

Hyundai Solaris назван самым угоняемым автомобилем в России Компания «Ренессанс Страхование» назвала самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев 2019 года. Вся тройка лидеров по угонам представлена «корейцами»: «Хендай Солярис, „Киа Рио“ и „Киа Сид“. 4 достоинства и одна недоработка обновленного Jeep Cherokee Jeep обновил «среднюю» по иерархии модель. Недостатки, однако, могут помешать светлому будущему модели. Серьезные седаны за 800 тысяч рублей: выбираем лучший Сейчас за эти деньги можно купить новым лишь автомобиль В‑класса, зато вторичный рынок предлагает массу вариантов аж на два уровня выше.