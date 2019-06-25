Самые убыточные (для страховщиков) автомобили. Топ-3 — одни сюрпризы — журнал За рулем

Самые убыточные (для страховщиков) автомобили. Топ-3 — одни сюрпризы

Спойлер — это не дорогостоящие иномарки, а бюджетные ГАЗ, Lada и Datsun.

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Чтобы выяснить, какие застрахованные по ОСАГО автомобили дороже всего обходились в 2018 г. при аварии, аналитики компании «АльфаСтрахование» определили коэффициент убыточности для каждой марки: сколько рублей выплатит страховщик на каждый рубль, заплаченный автовладельцем за полис ОСАГО. В данном исследовании основной акцент был сделан на легковые автомобили и LCV (легкие коммерческие автомобили).

Вышло, что самыми убыточными стали автомобили марки ГАЗ (коэффициент убыточности составил 138,4%), выплаты по ним превышают сборы ОСАГО с их владельцев на 38,4%. На втором месте также отечественная Lada с коэффициентом убыточности 112,4%, то есть выплаты превышают сборы на 12,4%. В пятерку лидеров антирейтинга вошли также Datsun (110,7%), Богдан (106,3%), Daewoo (103,7%).

Аналитики обращают внимание, что всю первую десятку занимают автомобили низкого и среднего ценового сегментов. Это можно объяснить тем, что такими автомобилями пользуются водители, которые приобрели их на вторичном рынке за небольшие деньги и усиленно их эксплуатируют, занимаясь, например, частным извозом. Автомобиль «работает» семь дней в неделю, частота аварий растет, что и отражается на выплатах.

Рейтинг наиболее убыточных марок авто по ОСАГО в 2018 г.

Марка автомобиля

Коэффициент убыточности

1

ГАЗ

138,4%

2

ВАЗ

112,4%

3

DATSUN

110,7%

4

БОГДАН

106,3%

5

DAEWOO

103,7%

6

BYD

102,6%

7

ZAZ

101,9%

8

RAVON

92,3%

9

ИЖ

79,2%

10

GEELY

77,8%

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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