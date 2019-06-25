Чтобы выяснить, какие застрахованные по ОСАГО автомобили дороже всего обходились в 2018 г. при аварии, аналитики компании «АльфаСтрахование» определили коэффициент убыточности для каждой марки: сколько рублей выплатит страховщик на каждый рубль, заплаченный автовладельцем за полис ОСАГО. В данном исследовании основной акцент был сделан на легковые автомобили и LCV (легкие коммерческие автомобили).
Вышло, что самыми убыточными стали автомобили марки ГАЗ (коэффициент убыточности составил 138,4%), выплаты по ним превышают сборы ОСАГО с их владельцев на 38,4%. На втором месте также отечественная Lada с коэффициентом убыточности 112,4%, то есть выплаты превышают сборы на 12,4%. В пятерку лидеров антирейтинга вошли также Datsun (110,7%), Богдан (106,3%), Daewoo (103,7%).
Аналитики обращают внимание, что всю первую десятку занимают автомобили низкого и среднего ценового сегментов. Это можно объяснить тем, что такими автомобилями пользуются водители, которые приобрели их на вторичном рынке за небольшие деньги и усиленно их эксплуатируют, занимаясь, например, частным извозом. Автомобиль «работает» семь дней в неделю, частота аварий растет, что и отражается на выплатах.
|
№
|
Марка автомобиля
|
Коэффициент убыточности
|
1
|
ГАЗ
|
138,4%
|
2
|
ВАЗ
|
112,4%
|
3
|
DATSUN
|
110,7%
|
4
|
БОГДАН
|
106,3%
|
5
|
DAEWOO
|
103,7%
|
6
|
BYD
|
102,6%
|
7
|
ZAZ
|
101,9%
|
8
|
RAVON
|
92,3%
|
9
|
ИЖ
|
79,2%
|
10
|
GEELY
|
77,8%
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Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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