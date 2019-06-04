Антемонопольная служба начала проверку страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.

В мае два крупнейших российских страховщика — «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» — практически одновременно повысили тарифы ОСАГО в Москве и области на 14% (с 3600 рублей до 4118 рублей), а «Росгосстрах» — на 11% (с 3699 рублей до 4118 рублей).

Все эти тарифные ставки вписываются в рамки принятого тарифного коридора, но тем не менее, настораживают совпавшие сроки этих повышений, и в случае выявления нарушений, ведомство предпримет «соответствующие меры антимонопольного реагирования», пишут «Известия».

Сами же страховщики говорят, что сговора не было, тарифы действительно повысили, но они могут и подешеветь, все зависит от конкретной ситуации на рынке и убыточности регионов.

Попросили проверить страховщиков эксперты проекта «За права заемщиков» (структура ОНФ). Они обратили внимание на скачки тарифов и заподозрили страховые компании в ценовом сговоре. Эксперты нашли этому объяснение — они считают, что таким образом страховщики решили переложить на автовладельцев из стабильного региона часть убытков по ОСАГО в «токсичных регионах».

Соответствующее письмо активисты направили 31 мая, теперь у ФАС есть 30 дней на рассмотрение заявления с возможным при необходимости продлением рассмотрения на два месяца.

Рост тарифов трех страховых компаний может спровоцировать такие же действия и остальных страховщиков, а это приведет к тому, что люди все меньше будут покупать полисы и все больше ездить по фальшивым, опасаются на рынке.

ОНФ исследует стоимость базовых тарифов и других страховщиков, потому что не все сообщают на своих сайтах об изменении цен. При обнаружении новых повышений тарифов об этом также будет доложено антимонопольной службе.

Не так дано Верховный суд постановил, что страховщик не вправе самостоятельно устанавливать вину участников аварии.



А может проще ОСАГО вообще отменить, как предлагают некоторые наши читатели? В этом разбирался на автор.



Фото: АГН «Москва»