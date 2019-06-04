В мае два крупнейших российских страховщика — «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» — практически одновременно повысили тарифы ОСАГО в Москве и области на 14% (с 3600 рублей до 4118 рублей), а «Росгосстрах» — на 11% (с 3699 рублей до 4118 рублей).
Все эти тарифные ставки вписываются в рамки принятого тарифного коридора, но тем не менее, настораживают совпавшие сроки этих повышений, и в случае выявления нарушений, ведомство предпримет «соответствующие меры антимонопольного реагирования», пишут «Известия».
Сами же страховщики говорят, что сговора не было, тарифы действительно повысили, но они могут и подешеветь, все зависит от конкретной ситуации на рынке и убыточности регионов.
Попросили проверить страховщиков эксперты проекта «За права заемщиков» (структура ОНФ). Они обратили внимание на скачки тарифов и заподозрили страховые компании в ценовом сговоре. Эксперты нашли этому объяснение — они считают, что таким образом страховщики решили переложить на автовладельцев из стабильного региона часть убытков по ОСАГО в «токсичных регионах».
Соответствующее письмо активисты направили 31 мая, теперь у ФАС есть 30 дней на рассмотрение заявления с возможным при необходимости продлением рассмотрения на два месяца.
Рост тарифов трех страховых компаний может спровоцировать такие же действия и остальных страховщиков, а это приведет к тому, что люди все меньше будут покупать полисы и все больше ездить по фальшивым, опасаются на рынке.
ОНФ исследует стоимость базовых тарифов и других страховщиков, потому что не все сообщают на своих сайтах об изменении цен. При обнаружении новых повышений тарифов об этом также будет доложено антимонопольной службе.
- Не так дано Верховный суд постановил, что страховщик не вправе самостоятельно устанавливать вину участников аварии.
- А может проще ОСАГО вообще отменить, как предлагают некоторые наши читатели? В этом разбирался на автор.
Фото: АГН «Москва»
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