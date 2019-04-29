Эксперт «За рулем», рассуждая, почему обязательная страховка гражданской ответственности автомобилиста бьет по карману честных водителей и прикрывает проходимцев, спровоцировал оживленную дискуссию: более 250 комментариев! Михаил Колодочкин отвечает на самые радикальные предложения читателей.

Поддерживаю статью на сайте про ОСАГО (речь идет о публикации «Что не так с ОСАГО и почему без него было лучше». — Прим. ред.). Но автор не упомянул тех, кто управляет машиной вообще без полиса, а их еще больше, чем с липовыми страховками. Надо отменять этот «налог»!

Материалы по теме Что не так с ОСАГО и почему без него было лучше

Для пострадавшего всё равно, по какой причине виновник выйдет сухим из воды, оставив его без компенсации. Поэтому я не вижу разницы между обладателями липовых полисов и теми, у кого страховки нет.

Но кому станет лучше, если ОСАГО отменят? Эту страховку изначально придумали как раз для того, чтобы обезопасить нормальных водителей от финансовой безнаказанности виновников аварий. Многие идут на подлог, пользуясь тем, что ­подлинность документов никто пока не проверяет.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!