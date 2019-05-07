ВС: страховщик не вправе самостоятельно устанавливать вину участников аварии

Владелица автомобиля не согласилась с решением страховой компании выплатить ей только половину суммы компенсации ущерба, а Верховный суд ее поддержал.

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Владелица автомобиля BMW 760 Нурьет Тлюняева, попала в ДТП, виновником которого стал водитель Р. Бекиров, управлявший автомобилем ВАЗ 2112. За рулем «семерки» был водитель Тлюняевой Джиримов. Из административного материала следует, что оба участника аварии были привлечены к административной ответственности: водитель Бекиров — согласно пункту 8.8 (нарушение правил разворота), а персональный водитель Джиримов — за управление автомобилем с тонировкой на переднем стекле, ухудшающей обзорность, и отсутствие полиса ОСАГО.

Страховщик, осмотрев автомобиль BMW, установил ущерб в размере 750 037 руб., но выплатил только 375 018 руб. 50 коп, сославшись на материалы дела, где оба водителя признавались виновными в нарушениях, правда, степень вины за само столкновение определена не была. Однако страховая компания посчитала, что она сама вправе эту вину определить, и назначила ее как обоюдную.

Тлюняеву это не устроило, и она подала иск о взыскании страхового возмещения в размере 24 981 руб. 50 коп.(лимит выплаты по ОСАГО не более 400 тыс. рублей), неустойки в размере 35 223 руб. 92 коп., штрафа в размере 12 490 руб. 75 коп., компенсации морального вреда в размере 10 тыс.руб., а также расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей. Суд первой инстанции признал действия страховой компании верными, а страховое возмещение — исполненным. Апелляционная инстанция поддержала это решение, а вот Верховный суд с ним не согласился и вот, по каким причинам.

Согласно Гражданскому кодексу, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит полному возмещению лицом, причинившим вред. Это лицо освобождается от возмещения только если докажет, что вред причинен не по его вине.

Между тем не установлено причинно-следственной связи ущерба, причиненного в дорожно-транспортном происшествии и факта управления Джаримовым автомобилем с покрытием на переднем стекле. Да и управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО никак не могло повлиять на то, что автомобиль попал в аварию.

То, что оба участника аварии привлечены к административной ответственности, вовсе не означает, что оба они в равных долях должны отвечать за нанесенный ущерб.

Если степень вины участников дорожно-транспортного происшествия судом не установлена, а из документов, составленных сотрудниками ГИБДД, невозможно установить вину застраховавшего ответственность лица, страховщик обязан возместить вред тому, кто обратился за страховой выплатой, то есть Тлюняевой.

Таким образом, прежде чем выносить решение по этому делу, суд должен был установить степени вины лиц, признанных ответственными за причиненный вред.

Поэтому решение суда апелляционной инстанции ВС отменил, а дело направил на новое рассмотрение.

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