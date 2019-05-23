ЦБ: «поженить» ОСАГО и каско можно, но есть сложности

Это два принципиально разных вида страхования, поэтому при реализации этой идеи потребуется менять законодательство.

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Объединение рисков ОСАГО и каско в одном полисе, которое поручил рассмотреть Дмитрий Медведев, потребует серьезного изменения законодательства, главная сложность заключается в том, что ОСАГО — обязательный вид страхования, а каско — добровольный, передает ТАСС слова зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина.

Однако если специалисты решат все же объединить эти два вида страхования, торопиться не стоит, и сделать это следует уже после завершения реформы, связанной с индивидуализацией тарифа, сообщила заместитель руководителя департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина.

Напомним, что ОСАГО и каско —два совершенно разных страховых продукта: в первом случае страхуется ответственность за причинение вреда чужому имуществу, во втором (по каско) страховая платит автовладельцу возмещение за вред, причиненный его собственному имуществу, в том числе по вине самого автовладельца.

Почему при объединении придется менять законодательство? Дело в том, что сейчас нельзя заставлять гражданина страховать собственное имущество, это противоречит Конституции. Делает он это исключительно добровольно.

Между тем комбинированное страхование, когда по факту заключаются два договора, ОСАГО и каско (одновременно или по отдельности), существует в международной практике.

Напомним, Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России до 1 июня рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско.

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Фото: Александр Рюмин/ТАСС