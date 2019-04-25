Новая Toyota Corolla: почти Camry (и по цене тоже) На фоне предшественницы эта Corolla выглядит более приземистой и атлетичной. Да, в ней много комфорта, много электроники. Но «За рулем» выяснил, чего ей все-таки не хватает. Попробуй забуксуй: тест обновленного Mitsubishi L200 Компания Mitsubishi весьма консервативна. Новые модели выпускает нечасто, а рестайлинги у «трех бриллиантов» довольно-таки поверхностные. Но к модернизированному пикапу L200 это не относится. Его обновили по полной программе! Обновленная Elantra: злое лицо и крутая подвеска. Но этого мало! Корейская марка обновила свой седан С-класса, хотя и трех лет не прошло после дебюта его шестого поколения. «За рулем» изучил все изменения и пришел к выводу, что они нужные, но... недостаточные!