Материалы по темеОСАГО и каско предложили объединить. Это реально?
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть до 1 июня возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско.
«Минфину России, Минэкономразвития России и Минюсту России совместно с Банком России рассмотреть возможность включения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в страховое покрытие по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско). О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 1 июня 2019 года», — говорится в документе.
Напомним, вопрос о целесообразности объединения двух полисов задал депутат Вячеслав Лысаков. Дмитрий Медведев пообещал, что рассмотрит предложение, которое показалось ему интересным, но нужно выяснить, нет ли в нем юридических противоречий. По его мнению, универсальный полис должен быть дешевле, чем цена ОСАГО вместе с каско, если покупать их по отдельности.
- Можно ли сэкономить при покупке каско, об этом рассказывает наш автор.
Фото: АГН «Москва»
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